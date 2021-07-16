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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 16.07.2021 - 17:36 | Son Güncelleme:

Engin İsminin Anlamı Nedir? Engin Ne Demek? Engin Adının Özellikleri, Analizi Ve Kökeni

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Engin İsminin Anlamı Nedir? Engin Ne Demek? Engin Adının Özellikleri, Analizi Ve Kökeni

İlk kez Büyük Selçuklu Devleti döneminde kullanılan Engin, öz Türkçe bir kelimedir. ''En'' kelimesinden türetilmiş olan bu kelimenin sözlük anlamı sınırsızdır. Eski Türkçede ''en'' son anlamına gelirken ''gin'' sonuna geldiği eklere olumsuz anlamı katar. Sonsuz, payidar, sınırsız, ezeli ve baki kelimeleri Engin ismiyle eş anlamlıdır. Engin isminin anlamı nedir? Bu isim Kur’an'ı Kerim'de geçiyor mu? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Engin, ülkemizde erkek çocuklarına verilen popüler isimler arasında yer alıyor. Türkiye'de yaklaşık 90 bin kişi bu ismi taşımaktadır.

 Engin İsminin Anlamı Nedir? Engin Ne Demek?

 Engin isminin dört farklı anlamı vardır:

 1- (Sözlük) anlamı: Açık deniz

 2- (Gerçek) anlamı: Ucu bucağı görünmeyen, sonsuz, bitimsiz, ebedi olan

 3- (Yan) Anlamı: Yüksekte bulunmayan, kolayca erişilen yer

 4- (Mecazi) Anlamı: Sağlam, güvenilir, muhkem

  Engin İsminin Özellikleri

 Harf sayısı: 5

 Uğurlu sayısı: 9

 Sembol rengi: Turuncu ve kırmızı

 Engin İsminin Analizi

 Harflerinin analizine göre Engin isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

 1- Hırslı ve azimlidir.

 2- Kolay kolay pes etmez.

 3- Başkalarının fikirlerine karşı hoşgörülü.

 Engin Adının Kökeni

 İlk kez 11. yüzyılda kullanılan Engin, Türkçe bir kelimedir.

 Engin İsminin Yanına Yakışan İsimler

 1- Güray

 2- Samet

 3- Ezel

 4- Emre

 5- Ersan

 6- Deniz

 7- Faik

 8- Koray

 9- Ercan

 10- Kemal

 Engin İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

 Engin ismi Kur’an'ı Kerim'de geçmemektedir.

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