Engin İsminin Anlamı Nedir? Engin Ne Demek? Engin Adının Özellikleri, Analizi Ve Kökeni
İlk kez Büyük Selçuklu Devleti döneminde kullanılan Engin, öz Türkçe bir kelimedir. ''En'' kelimesinden türetilmiş olan bu kelimenin sözlük anlamı sınırsızdır. Eski Türkçede ''en'' son anlamına gelirken ''gin'' sonuna geldiği eklere olumsuz anlamı katar. Sonsuz, payidar, sınırsız, ezeli ve baki kelimeleri Engin ismiyle eş anlamlıdır. Engin isminin anlamı nedir? Bu isim Kur’an'ı Kerim'de geçiyor mu? İşte, merak edilen tüm detaylar.
Engin, ülkemizde erkek çocuklarına verilen popüler isimler arasında yer alıyor. Türkiye'de yaklaşık 90 bin kişi bu ismi taşımaktadır.
Engin İsminin Anlamı Nedir? Engin Ne Demek?
Engin isminin dört farklı anlamı vardır:
1- (Sözlük) anlamı: Açık deniz
2- (Gerçek) anlamı: Ucu bucağı görünmeyen, sonsuz, bitimsiz, ebedi olan
3- (Yan) Anlamı: Yüksekte bulunmayan, kolayca erişilen yer
4- (Mecazi) Anlamı: Sağlam, güvenilir, muhkem
Engin İsminin Özellikleri
Harf sayısı: 5
Uğurlu sayısı: 9
Sembol rengi: Turuncu ve kırmızı
Engin İsminin Analizi
Harflerinin analizine göre Engin isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:
1- Hırslı ve azimlidir.
2- Kolay kolay pes etmez.
3- Başkalarının fikirlerine karşı hoşgörülü.
Engin Adının Kökeni
İlk kez 11. yüzyılda kullanılan Engin, Türkçe bir kelimedir.
Engin İsminin Yanına Yakışan İsimler
1- Güray
2- Samet
3- Ezel
4- Emre
5- Ersan
6- Deniz
7- Faik
8- Koray
9- Ercan
10- Kemal
Engin İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?
Engin ismi Kur’an'ı Kerim'de geçmemektedir.