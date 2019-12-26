Enfes yılbaşı yemeği: Fırında sebzeli bütün tavuk

Yeni yılı karşıladığımız gecenin özel olması için her zaman itina gösteririz. İster aile ister arkadaşlarımızı ağırlıyor olalım mutlaka en lezzetli yemekleri yapmak isteriz. Böyle bir gecede ise en önemli detaylardan bir tanesi de ana yemekte ne olduğudur. Yıl boyunca yüksek protein değeri, besleyiciliği ve ekonomik olması ile herkesin kalbini kazanan tavuk eti, besin öğeleri açısından değerlendirildiğinde dana ve koyun etinden daha düşük enerji, daha düşük yağ, daha düşük doymuş yağ ve daha az kolesterol içerir.

Fırında sebzeli bütün tavuk için malzemeler

• 1 adet bütün tavuk

• 1-2 adet havuç

• 1 adet kırmızı soğan

• 30 g tereyağı

• 1 çay bardağı kayısı marmeladı

• 1 yemek kaşığı un

• 1 tatlı kaşığı nar ekşisi

Baharatlı karışım için:

• 1 dal taze biberiye

• 1 dal kuru adaçayı

• 1 çay yemek kaşığı tuz

• 1 çay kaşığı tane karabiber

• 1 çay kaşığı zerdeçal

• 1/2 bardak sızma zeytinyağı

YAPILIŞI

Havucu, kabuğunu soyduğunuz soğanları irice doğrayıp fırın tepsisine yayın. Taze biberiyeyi, adaçayını, tuzu, tane karabiberleri, zerdeçalı ve sızma zeytinyağını havanda ezerek krem haline getirin. Hazırladığınız karışımı tavuğun içine ve dış tarafına elinizle yedirerek sürün. Bütün tavuk etini sebze ile yaydığınız tepsiye aktarın.

180 dereceye ayarlı fırında, 50 - 60 dakika pişirin. Pişme sırasında arada tepsinin içinde biriken yağı etin üzerine dökün. Tavuk eti pişince üzerine sürmek için oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı ile marmeladı karıştırın. Bu karışımı tavuk etinin her tarafına sürün. Tekrar sıcak fırına verin. 10 - 15 dakika daha pişirin. Tavuk eti pişince ve üzeri kızarınca fırından alın.

Tepsinin içindeki suyu süzerek tavuk suyunu ayırın. Tavuk suyu ile tepsideki sebzelerinizi bir sos tenceresine alın. Unu ve 1 tatlı kaşığı kadar tuzu ekleyin. Orta ateşte 15 dakika kaynatın. En son nar ekşisini ekleyin. Birkaç taşım daha kaynatıp ocaktan alın. Tavuğunuzun yanında servis yapacağınız sebzeli sosunuz hazırdır.

Afiyet olsun.