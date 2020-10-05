Enerji kullanımında tasarruf sağlamanın yolları

Enerji kullanımını aza indirmenin ve tasarruf etmenin çeşit yolları mevcut. Ayrıca bunların birçoğunu günlük hayatta uygulamak da oldukça basit.

- Isıtıcıların üzerine eşya koymayın

Kalorifer veya ısıtıcıların önüne veya üzerine eşya koymamaya dikkat edin. Çünkü ısının yayılmasını engelleyebilir. Bununla beraber radyatörlerin üzerinde de çamaşır kurutmayın. Güneşli havalarda da evinizin ışığı alarak kolay bir şekilde ısınmasını sağlayabilirsiniz.

- Yalıtım oldukça önemli

Kapı ve pencere kenarlarında oluşan çatlaklar soğuk havalarda ortamın sıcaklığını engelleyebilir. Bu da daha fazla enerji tüketimine neden olur. Ancak oluşan çatlakları kapatarak bu sorunu kolayca çözebilirsiniz. Böylece sıcak hava içerde kalır.

- Aydınlatmaları değiştirin

Eski tip ampuller fazla enerji harcayabilir. Eğer mümkünse çevreye duyarlı ve tasarruf sağlayan ampullere geçiş yapılarak enerji tüketimi azaltılabilir.

- Akıllı cihazlar kullanılabilir

Teknolojideki son gelişmelerle bulaşık makinesi ve buzdolabı gibi evlerimizin olması olmaz cihazlarının akıllı versiyonları üretiliyor. Bu tarz cihazlar hem verim hem de enerji tasarrufu açısından size büyük katkı sağlayabilir.

- Kapalı cihazların fişini çekmeyi unutmayın

Cihazlarınızı kullanmadığınızda veya evde bulunmadığınız zamanlarda fişlerini mutlaka çekin. Çünkü her ne kadar elektronik eşyanız kapalı olsa da prizler elektrik üretirler.