Endometriozis (çikolata kisti) nedir, nasıl anlaşılır? Endometriozis belirtileri ve tedavisi

Rahminizin astarına endometrium denir. Endometriozis, rahminizin astarını oluşturan dokuya benzer bir kitlenin rahim boşluğunuzun dışında büyüyen bir bozukluktur. Günlük yaşantıyı etkileyebilen endometriozis neden olur, nasıl anlaşılır? İşte Endometriozis belirtileri ve tedavisi…

Endometriozis (çikolata kisti) nedir?

Endometriozis, yumurtalıklarınızda, bağırsağınızda ve pelvisinizi kaplayan dokularda endometriyal benzeri doku büyüdüğünde oluşur. Endometriyal dokunun pelvik bölgenizin ötesine yayılması alışılmadık bir durumdur, ancak imkansız değildir. Rahminizin dışında büyüyen endometriyal doku, endometriyal implant olarak bilinir.

Endometriozis (çikolata kisti) nasıl anlaşılır?

Adet döngünüzün hormonal değişiklikleri, yanlış yerleştirilmiş endometriyal dokuyu etkileyerek bölgenin iltihaplanmasına ve ağrılı olmasına neden olur. Bu, dokunun büyüyeceği, kalınlaşacağı ve parçalanacağı anlamına gelir. Zamanla, parçalanan dokunun gidecek yeri kalmaz ve pelvisinizde sıkışıp kalır.

Pelvisinizde sıkışan bu doku şunlara neden olabilir:

Tahriş

Yara oluşumu

Dokunun pelvik organlarınızı birbirine bağladığı yapışıklıklar

Dönemleriniz sırasında şiddetli ağrı

Doğurganlık sorunları

Endometriozis belirtileri nelerdir?

Endometriozis belirtileri değişir. Bazı kadınlar hafif semptomlar yaşarken, diğerleri orta ila şiddetli semptomlara sahip olabilir. Ağrınızın şiddeti, durumun derecesini veya aşamasını göstermez. Hastalığın hafif bir formuna sahip olabilirsiniz, ancak ıstırap verici bir ağrı yaşayabilirsiniz. Şiddetli bir şekle sahip olmak ve çok az rahatsızlık hissetmek de mümkündür.

Pelvik ağrı, endometriozisin en sık görülen semptomudur. Aşağıdaki belirtilere de sahip olabilirsiniz:

Ağrılı dönemler

Adet öncesi ve sırasında alt karında ağrı

Menstrüasyon etrafında bir veya iki hafta kramplar

Ağır adet kanaması veya dönemler arasında kanama

Kısırlık

Cinsel ilişki sonrası ağrı

Bağırsak hareketlerinde rahatsızlık

Adet döngünüz sırasında herhangi bir zamanda ortaya çıkabilecek bel ağrısı

Ayrıca hiçbir semptomunuz olmayabilir. Jinekologunuzun herhangi bir değişikliği izlemesini sağlayacak düzenli jinekolojik muayene yaptırmanız önemlidir. Bu, özellikle iki veya daha fazla semptomunuz varsa önemlidir.

Endometriozis (çikolata kisti) tedavisi

Anlaşılır bir şekilde, ağrıdan ve diğer endometriozis semptomlarından hızlı bir şekilde kurtulmak istiyorsunuz. Bu durum tedavi edilmezse hayatınızı bozabilir. Endometriozisin tedavisi yoktur, ancak semptomları yönetilebilir.

Belirtilerinizi azaltmanıza ve olası komplikasyonları yönetmenize yardımcı olacak tıbbi ve cerrahi seçenekler mevcuttur. Doktorunuz önce konservatif tedavileri deneyebilir. Durumunuz düzelmezse ameliyat önerebilirler.

Herkes bu tedavi seçeneklerine farklı tepki verir. Doktorunuz sizin için en uygun olanı bulmanıza yardımcı olacaktır.