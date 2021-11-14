Endokrinoloji Muayenesi Nasıl Yapılır? Endokrin Kan Tahlilleri Nelerdir?

Hormonlar; vücutta iç salgı bezleri tarafından salgılanmaktadır. Bu şekilde insan vücudundaki organlar doğru bir şekilde ve sorunsuz çalışabilmektedir. Bunun yanında hormonlar hayati işlevlerin sorunsuz bir şekilde yürütülmesini de sağlamaktadır.



Endokrinoloji Muayenesi Nasıl Yapılır?



Hormon testlerinin her birinin ölçümleri ile şekli değişkenlik göstermektedir. Hormon testleri genellikle kan alınarak yapılmaktadır. Bir hastalığın tanısında hormon seviyelerine bakmak yeterli oluyorsa o zaman kandaki hormon miktarından hormon seviyesi öğrenilebilmektedir.



Ancak bazen, bazı hormonlar ve organlar için kan düzeyleri değil metabolizmaları neticesinde oluşan maddelerin miktarlarına kandan ve diğer vücut sıvılarından bakmak gerekmektedir. böbrek üstü bezlerinde bulunan kortizol hormonuna bakılması için 24 saatlik bir sürede idrar biriktirilip bu örneğe bakılması gerekmektedir. Adrenalin düzeyine bakmak için ise metanefrin seviyesinin kontrol edilmesi gerekmektedir.



Kandaki hormon düzeyleri bireylerin yaşları, günlük aktiviteleri, cinsiyetleri, hastalıkları, beslenme alışkanlıkları alkol ve sigara kullanımı, tahlilin yapıldığı zaman gibi farklı parametrelere göre değişkenlik gösterebilmektedir. Bu nedenle doğru sonuçlar alınabilmesi için hormon testlerinin doğru zamanda yapılması gerekmektedir.



Bu duruma örnek olarak kadınların eşey hormonlarının adet döngülerine göre değişkenlik göstermesi verilebilir. Bunun dışında kan şekerini düzenleyen insülin gibi hormonlar da beslenme alışkanlıklarına göre değişkenlik göstermektedir.



Endokrin Kan Tahlilleri Nelerdir?

TSH Testi

ACTH

Testosteron, insülin ve HOMA-IR

Aldosteron, renin testi

T4

T3

Kalsitonin, CEA

Paratiroid hormon (PTH)

Kalsiyum testi

Prolaktin, makroprolaktin

Katekolaminler, plazma ve idrar testleri

Progesteron

Kortizol, tükrük kortizol, idrar kartizol tahlilleri

Metanefrinler

Dehidroepiandrosteron Sülfat (DHEAS)

Metanefrinler; Plazmada serbest

Elektrolitler

Lüteinleştirici hormon (LH)

Östrojen

İnsüline benzer büyüme Faktörü-1 (IGF-1)

Folikül uyarıcı hormon (FSH)

Büyüme Hormonu (GH)

İnsan koriyonik gonadotropin (hCG)

Görüldüğü gibi hormon testlerinin farklı türleri bulunmaktadır. Hormon testlerinin uygulama yöntemleri de birbirinden farklılık göstermektedir. Genellikle bu testler kandaki hormon miktarlarının ölçülmesi ile yapılır.