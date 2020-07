En zor lekeler için eski usül tavsiyelerle nasıl çıkarılır?

Biliyoruz ki, deterjanlar ve yumuşatıcılar lekeler üzerine uygulandıklarında zaman zaman durumu daha da kötü hale getirebilmekteler. Aslında eski usüllerle lekelerle başa çıkmak çok daha kolay. Gelin, KadınHayat.com'un babaannelerimizden kalan tavsiyelerine göz atalım.

Deterjanlara ve yumuşatıcılara ne kadar güveniyorsunuz?



Her seferinde istediğiniz gibi sonuç alabiliyor musunuz? Muhtemelen hayır. Leke çıkarma konusunda modern ürünler çoğu zaman sınıfta kalmakta. Peki lekelere karşı en etkin ve en başarılı çözümün aslında zaten evimizde bulunduğunu biliyor muydunuz?



Yağlı lekeler için "kola"



Coca Cola sadece bir meşrubat değil aynı zamanda yağlı lekeleri çıkarmada mükemmel bir yardımcıdır. Eğer yağ lekesi olan bir kıyafetiniz varsa öncelikle giysinizi Coca Cola'ya batırın ve bir süre Cola içinde dinlendirin. Bir süre sonra leke yumuşadığında, üstüne deterjan ekleyin ve giysinizi çamaşır makinesinde yıkayın. Başarı garantilidir!



Mum lekesine karşı en iyi yardımcı "gazete"



Giysinizin bir kısmı mum lekesi mi oldu? Her yolu denediniz ancak bir türlü başarılı olamadınız mı? Çözüm aslında çok basit! Lekeyi sıradan bir gazete ile kaplayın ve daha sonra ütü ile üzerinden geçin. Isı mumun gazeteye yapışmasını sağlayacak ve kıyafetiniz ilk günki haline geri dönecektir.



Kalsiyum karbonattan arınmak için "sirke"



Sirke kusursuz bir kalsiyum karbonat çıkarıcısıdır. Bu amaçla üretilen ürünler çoğunlukla istenilen etkiyi vermede başarılı değildir. Bu yüzden bu tür lekelerden gerçekten şikayetçiyseniz bir de şu çözümü deneyin: Kalsiyum karbonat lekesini, sirke ve çamaşır deterjanı karışımına bastırın. Bir sure çitelemeniz gerekebilir ancak bir süre sonra lekenin çıktığını farkedeceksiniz.



Lekelerin üzerine yapmamanız gerekenler



- Sakın sabun kullanmayın, özellikle de yağlı lekelere. Çünkü yağlı lekelere sabun uyguladığınızda leke daha derinlere nüfuz eder ve çıkarılması imkansız bir hale gelir.



- Lekeleri asla ütülemeyin! Ütünün ısısı lekeyi daha inatçı hale getirecek ve lekenin çıkması son derece zorlaştıracaktır.



- Lekeleri sıcak su ile durulamayın.