En sevilen kış tatlıları

14 Şubat gecesi, sevgilinize en sevilen kış meyveleriyle sağlıklı, lezzetli ve hafif tatlılar hazırlayabilirsiniz. İşte birbirinden lezzetli tatlıların pratik tarifleri…

Kabak tatlısı

Malzemeler

500 gr. balkabağı

3 ActiFry kaşığı toz şeker

3 ActiFry kaşığı su

2 ActiFry kaşığı bal

2 ActiFry kaşığı ceviz (bütün)

Kaymak

Hazırlanışı

Balkabağını soyup küp şeklinde kesin. Balbakaklarını derin bir kasede toz şeker, su ve bal ile karıştırın. ActiFry’ın pişirme haznesine koyup 20-25 dakika pişirin. Kabak tatlısını servis tabaklarına alıp yanında kaymak ve ceviz ile servis yapın. Kabağın cinsine göre pişirme süresini değiştirebilirsiniz.

KABAK TATLISININ VİDEOLU TARİFİ İÇİN TIKLAYIN!

Tarçınlı ve bademli armut tatlısı

Malzemeler

3 adet armut

100 gr. kabuksuz badem

1 adet portakalın suyu

2 ActiFry kaşığı pekmez

6-7 adet karanfil

1/2 ActiFry kaşığı tarçın

1/2 ActiFry kaşığı sıvı yağ

Hazırlanışı

Armutları yıkayın; kabuklarını soymadan 2 cm. kalınlığında dilimleyin. Pişirme haznesine zeytinyağını koyup ActiFry’ı çalıştırın. 2 dakika sonra bademleri ilave edin ve 6-7 dakika pişirin. Armut dilimleri, portakal suyu, pekmez, karanfil ve tarçını ilave edip 15 dakika daha pişirmeye devam edin. Armutları servis tabaklarına alın. Yanında kaymak veya light dondurma ile servis yapabilirsiniz.

TARÇINLI VE BADEMLİ ARMUT TATLISININ VİDEOLU TARİFİ İÇİN TIKLAYIN!

Elma tatlısı

Malzemeler

4 adet orta boy elma

4 yemek kaşığı toz şeker

Toz tarçın

4 adet karanfil

Muskat

1 bardak su

Üzeri için 1 su bardağı süt ve

1 paket toz krem şanti

100 gr. kırık ceviz

50 gr. şeker

1 tutam tarçın

Hazırlanışı

Elmaları soyun ve kabak oyacağı ile içlerini çıkartın. Hepsini ActiCook'a yerleştirin. Elmaların üzerine birer yemek kaşığı şeker ilave edin. Çok az tarçın, karanfil ve muskat serpiştirin. Üzerine suyu ekleyin. ActiCook'un kapağını kapatın. 1. programı seçin ve 5 dakikaya ayarlayın. Akıllı kontrol saatinin sinyali pişirmenin başladığını belirtir, bu sinyalle birlikte ısı kaynağını yaklaşık üçte birine kadar düşürün. Pişirmenin sonunda pozisyonunu seçin ve buhar çıkışı tamamlanınca ActiCook'un kapağını açın. Ayrı bir tavada şeker ve cevizi kavurun. Tarçını ilave edip karıştırın. Bir kısmını ayırıp kalanını elmaların üzerine serpiştirin. Sütle krem şantiyi çırpın; elmalar soğuduktan sonra ortalarına yerleştirin. Kalan cevizi serpip servis yapın.

ELMA TATLISININ VİDEOLU TARİFİ İÇİN TIKLAYIN!

Ayva tatlısı

Malzemeler

2 adet ayva (İkiye bölünmüş ve çekirdekli)

250 gr. şeker

1/2 çay kaşığı kırmızı gıda boyası

Tenceredeki ayvaların yarısına gelecek kadar su

5 adet karanfil

1 adet elma (soyulmuş ve rendelenmiş)

2 dal taze nane

10 gr. kaymak

Hazırlanışı

Ayvaların ortasını çıkartıp çekirdeklerini ayırın. Ayva ve çekirdeklerini şeker ve su ile beraber ActiCook'a yerleştirin. ActiCook'un kapağını kapatın. 1. programı seçin ve 8 dakikaya ayarlayın. Akıllı kontrol saatinin sinyali pişirmenin başladığını belirtir, bu sinyalle birlikte ısı kaynağını yaklaşık üçte birine kadar düşürün. Pişirmenin sonunda pozisyonunu seçin ve buhar çıkışı tamamlanınca ActiCook'un kapağını açın. Ayvaları bir fırın tepsisine aktarın; önceden 1100C'de ısıtılmış fırında üzerleri kızarana kadar pişirin. Yanında kaymakla servis yapabilirsiniz.

AYVA TATLISININ VİDEOLU TARİFİ İÇİN TIKLAYIN!

Sıcak meyve salatası

Malzemeler

1 adet elma

1 adet armut

1.5 adet muz

1.5 adet portakal

1.5 adet kivi

1 ActiFry kaşığı tereyağı

1 ActiFry kaşığı şeker

Kıtırlar için

100 gr. un,

50 gr. tereyağı (soğuk–küp kesilmiş),

50 gr. şeker,

Hazırlanışı

Kıtırlar için: Un ve annenizin küp küp kestiği soğuk tereyağını parmaklarınızın ucu ile ovalayarak kırıntı haline getirin. Şekeri ilave edip aynı şekilde karıştırın. Annenize ActiFry’ı çalıştırıp 2 dakika ısınması için beklemesini söyleyin. Ardından unlu karışımı ilave edip 17 dakika kavurun. Bir kenarda soğumaya bırakın. Meyveler için: Elma ve armudu yıkayın. Annenizden muz ve kivinin kabuklarını soymasını ve hepsini aynı büyüklükte iri küp doğramasını isteyin. Portakalı zarları kalmayacak şekilde soyması ve keskin bir bıçakla iki zar arasında bulunan etli kısmı keserek çıkartması gerektiğini hatırlatın. Tereyağını ActiFry’ın pişirme haznesine koyup eritin. Önce elma ve armutları ilave edip 10 dakika; ardından şekeri ekleyip 2 dakika; muz ve kiviyi koyup 5 dakika; son olarak portakalları ekleyip 5 dakika pişirin. Meyveleri servis tabaklarına paylaştırın. Üzerine hazırladığınız kıtırları serpiştirin. Dilerseniz frenk üzümü taneleriyle süsleyip yanında vanilyalı dondurma ile servis yapabilirsiniz.

SICAK MEYVE SALATASININ VİDEOLU TARİFİ İÇİN TIKLAYIN!

Afiyet Olsun