En sevilen bitkilerden biri! Sukulent bakımı nasıl olur? İşte tüyolar...

Yıl boyunca güzel görünümlerini koruyan sukulentler, çeşitli yaprak ve boyutlara sahip. Üstelik bakımı da çok kolay. Hatta bazıları çok güzel çiçekler açıyor. Sukulentler, kurak bölgelerde de yetişirler. Bu nedenle az çeşidin yetişebileceği bahçeler, sıcak ve güneşli alanlar için mükemmel bir seçenektir. Yapraklarında, gövdelerinde veya köklerinde, kurak dönemlerde kendilerine yetecek kadar su depolayabilen bir yapıya da sahipler.

Bu güzel bitkilerin bakımıyla ilgili ipuçlarını sizin için derledik. İşte öneriler...

- Güneş almasını sağlayın

Sukulentler dayanıklı bitkilerdir ama saksıda yetiştirmek ilk etapta daha iyi olacaktır. Saksıyı da güneş alan bir yere yerleştirin. Az ışık, bu güzel bitkinin yapraklarının solmasını neden olabilir.

- Fazla sulamayın

Dayanıklı bir yapıya sahip olan sukulentler fazla suyu sevmezler. Bu nedenle toprağı kuruyken sulamaya dikkat edin ve fazla su vermeyin. Toprağı tekrar kurusa bile haftada 1 defa sulamak yeterli olacaktır.

- Bahçede yetiştirirken...

Farklı türleri de bulunan sukulentlerle farklı bir bahçe oluşturabilirsiniz. Farklı renkleri, şekilleri ve boyutlarına bahçenizde yer verebilirsiniz. Az bakım gerektirdiği için de uzun süre dayanıklı olacaklardır. Şık bir görünüm ve yabani otların büyümesi engellemek için etrafına da siyah, gri veya beyaz çakıl taşları yerleştirebilirsiniz. Ayrıca yağmur suyu da alacağı için çok fazla sulama yapılmamasında fayda var.

- Farklı tasarımlar oluşturun

Saksı veya bahçede ilginç bir görünüm oluşturmak için çeşitli renk ve türlerini bir araya getirebilirsiniz. Saksı yetiştirmek isterseniz drenaj delikleri olan saksıları tercih edin. Ayrıca evde kullanılmayan kapları da kullanabilirsiniz. Diğer bitkiler uygun olmayabileceği için sıcak, kuru ve güneşli alanlara da sukulent ekebilirsiniz.