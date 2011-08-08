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En Renkli Okul Alışverişi

Hürriyet Haber
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Birbirinden eğlenceli ürünler Toyzz Shop'ta.

Eylül ayının yaklaşmasıyla çocukları okul heyecanı sardı. Toyzz Shop rengarenk ve birbirinden eğlenceli kırtasiye ürünleri ile sizi bekliyor.

Çocuklar Toyzz Shop’larda yer alan bin bir çeşit lisanslı kırtasiye ürünüyle okulun açılmasını iple çekiyor… Farklı olmayı seven ebeveynler ve çizgi film kahramanlarının hayranı olan çocuklar tüm okul ihtiyaçlarını Toyzz Shop ‘larda bulabilecek!

Toyzz Shop’un kırtasiye reyonlarında; çanta, defter, matara, kalem, silgi, kalemtraş ve boya gibi kaliteli ve renkli okul araç gereçlerinin yanı sıra daha birçok seçenek sizleri bekliyor…

www.toyzzshop.com

Etiketler: okul alışverişi

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