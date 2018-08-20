En leziz 10 şerbetli bayram tatlısı
Bayramda misafirleriniz için yapabileceğiniz leziz 10 şerbetli tatlı tarifini sizin için derledik. İşte 10 geleneksel şerbetli tatlı tarifi...
SARMA KADAYIF TARİFİ
Kadayıf sarma tarifi malzemeler:
- 300 gr ceviz içi
- Yarım kilo kadayıf
- 1 su bardağı fındık
- 3 yemek kaşığı toz şeker
- 1 kahve fincanı kavrulmuş susam
Şerbeti için:
- 1 kg toz şeker
- Yarım limon
- 6 su bardağı su
Üzeri için:
- 1 fincan sıvı yağ
- 250 gr tereyağı
Kadayıf sarma tarifi hazırlanışı:
- Şurubu hazırlayın ve ılınması için bir kenara alın.
- Ceviz içini ve fındığı orta irilikte ezin.
- Susamı kuru bir teflon tavada bir miktar kavurun.
- Kavrulan susamı da rondoda ezin.
- 3 yemek kaşığı toz şekeri de ilave edin, iç harcımızı hazırlayın.
- Kadayıfı didikleyin.
- Elimize bir parça kadayıf alıp, cevizli içten bolca koyun.
- Kadayıfı sıkıca rolu yaparak sarın.
- Sardığımız kadayıfları, tepsiye dizin.
- Üzerine erittiğiniz tereyağı ve sıvı yağ karışımı her tarafına gelecek şekilde sürüp 180 derecelik fırında pişirin.
- Fırından çıkarttığınız tatlıyı biraz ılındıktan sonra, ılınan şerbete orantılı bir şekilde her tarafına gelecek şekilde ilave edin.
- Tatlınızın çıtır çıtır olması ve hamurlaşmaması için, kesinlikle üzerine bir şey örtmeyin.
Not: Bu tarif birtutamkekik.com yazarı Ayşe Atılgan'a aittir.
GÜLLÜ BAYRAM TATLISI TARİFİ
Güllü bayram tatlısı malzemeler:
- 18 adet baklava yufkası
- 3 yemek kaşığı tereyağı
- 1 su bardağı ceviz içi
Şerbet için:
- 1,5 su bardağı toz şeker
- 1,5 su bardağı su
- 1 tatlı kaşığı limon suyu
Güllü bayram tatlısı hazırlanışı:
- Öncelikle şeker ile suyu kaynamaya bırakın.
- Koyulaşmaya başlayınca 1 yemek kaşığı limon suyunu ilave edin.
- Ocağın altını kapatın.Yufkadan 3 adet tezgaha serin.
- Artı şeklinde keserek 4 parçaya bölün.
- Üzerine fırça yardımı ile erimiş tereyağını sürün.
- Baş parmaktan itibaren 3 parmağımızla çevirerek dönen bir sarmal gibi çevirin.
- Parmaklarımızın denk geldiği çukur kısma cevizi doldurun.
- Cevizlerin üzerini sarmal yönündeki uç kısma gelen parçalarla kapatın.
- Ters çevirerek pişirme kağıdı serili tepsiye alın.
- Üzerlerine kalan tereyağını fırça yardımıyla sürün ve 180 derece fırına verin.
- Üzeri kızarınca fırından çıkarın ve sıcakken soğuk şerbet dökün.
- Şerbet çektikten sonra iyice soğumaya bırakın.
Not: Bu tarif birgulunlezzetleri.blogspot.com yazarı Birgül Erdoğan'a aittir.
MEKİK TATLISI TARİFİ
Mekik tatlısı tarifi malzemeler:
- 2 adet yumurta
- 1 paket (250 gr margarin)
- 1 çay bardağı irmik
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya
Şerbet için:
- 3 su bardağı toz şeker
- 4 su bardağı su
- 1 çay kaşığı limon suyu
- 1 kase fındık
Mekik tatlısı tarifi hazırlanışı:
- Önce şerbetimizi hazırlıyoruz.
- Suyu ve şekeri bir tencereye alıp kayanamaya başladıktan 5 dakika sonra bir kaç damla limon suyu ekleyip ocaktan alıyoruz.
- Oda sıcaklığındaki yağı ve yumurtayı elinizle iyice yoğurun.
- İrmiği ekleyin.
- Daha sonra önceden elediğiniz (yaklaşık 3 su bardağı un) unu vanilyayı ve kabarta tozunu ekleyin.
- Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edin.
- Hamuru aşağıda fotoğraflarda gösterdiğim gibi küçük bezeler yapın önce oval şekil verin tam ortadan bıçakla kesin yine tam ortaya iki fındık yerleştirin ve uç kısımlarında parmaklarınızla bastırarak mekik şekli verin.
- Önceden ısıttığınız 180 derecelik fırında kızarana kadar pişirin.
- Tatlı sıcak şerbeti ılık olacak şekilde şerbeti tatlının üzerine dökün.
- Alt tarafı şerbeti çektikten sonra tatlıları çevirip birazda diğer tarafın şerbeti çekmesini sağlayın.
- Soğuk olarak servis edin.
Not: Bu tarif ev atölyesi blog yazarı yazarı Sibel Yalçın'a aittir.
ELMALI ŞEKERPARE TARİFİ
Elmalı şekerpare tarifi malzemeler:
- 1 çay bardağı toz şeker
- 2 adet yumurta
- 125 gram margarin
- ½ su bardağı toz şeker
- 1 paket kabartma tozu
- 1 çay bardağı fındık
- 1 tatlı kaşığı tarçın
- ½ su bardağı yoğurt
- 1 çay bardağı ceviz
- Aldığı kadar un
- 4 adet elma
Şerbeti için:
- 1,5 su bardağı şeker
- 2 su bardağı su
- 1/4 limonun suyu
Elmalı şekerpare tarifi hazırlanışı:
- Elmanın kabuklarını soyun ve rendeleyin.
- Rendelenen elmaları, toz şekeri, ve tarçını orta boy bir tavaya koyun, elmalar suyu tamamen çekene kadar karıştırarak pişirin.
- Elmalar suyunu çekince ocaktan alın ve çekilmiş cevizi ilave edip karıştırın.
- Margarini eritip soğuttuktan sonra yumurtaları içine kırın, ardından kabartma tozu, şeker, ve yoğurdu ekleyin, iyice karıştırın.
- Unu az az ilave edin, elinize yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun.
- Hamurdan çok kalın olmayacak şekilde parçalar koparın, yarım cm kalınlığında açın ve su bardağın ağzıyla parçalar kesin.
- Kestiğiniz parçanın ortasına hazırladığınız karışımı 1 tatlı kaşığı ilave edip kenarlarını büzerek kapatıp elinizde ezmeden yuvarlayın.
- Yağlı kağıdın üstüne sırayla dizin, ortalarına fındık batırın.200 derecede ısıtılmış fırında alt üsttü kızarana kadar pişirin.
- Şerbeti için tüm malzemeyi geniş bir tencerede karıştırarak pişirip iyice soğutun.
- Şekerparelerin üstüne yavaşça şerbeti dökün. Bu tarifin kalori değeri 1 porsiyon veya 1 kişilik ölçü baz alınarak Uzman Diyetisyen Deniz Berksoy tarafından hazırlanmıştır.
KADAYIFLI PEYNİR SARMA
Kadayıflı peynir sarma tarifi malzemeler
- 250 gram tel kadayıf
- 250 gram sert beyaz peynir veya keçi peyniri
- 1 çay bardağı süt
- 3-4 yemek kaşığı nar ekşisi
- 2 yemek kaşığı bal sıvı yağ (Kızartmak için)
Kadayıflı peynir sarma tarifi hazırlanışı:
- Beyaz peyniri parmak kalınlığında ve çubuklar halinde kesin.
- Kadayıftan peynir çubuklarını saracak miktarda parçalar koparın, tezgaha serin.
- Kadayıfların üzerine hafif süt serpip elle bastırın.
- Bastırdığınız kadayıfların üzerine peynir çubuğu koyun ve yaprak dolması sarar gibi peyniri içine konup sarın.
- Küçük bir tavaya sıvı yağ koyun, yağ kızınca kadayıf dolmaları içine atın.
- Dolmaları nar gibi olana kadar kızartın.
- Servis tabağının tabanına nar ekşisi gezdirin.
- Tavadan alınan peynir sarmaları nar ekşisi üzerine sıralayın.
- Üzerine çok hafif bal gezdirin.
- Her bir sarmadan başparmağı kalınlığında parçalar kesip sıcak sıcak servis edin.
Not: Bu tarif www.oyascuisine.com blog yazarı Oya Emerk'e aittir.
KÜNEFE TARİFİ
Künefe tarifi malzemeler:
- 700 gr. kadayıf 250 gr. tereyağı
- 2 paket dil peyniri ya da tuzsuz peynir
- 3 su bardağı tozşeker
- 2 çay kaşığı limon suyu
Künefe tarifi hazırlanışı:
- Tozşekeri 3 su bardağı suyla kaynatın.
- Limon suyu ekleyip, ocağın altını kapatın.
- Tavada tereyağını eritin.
- Kadayıfı tiftikleyerek yağı içine dökün.
- Kadayıf yağı iyice çekince yoğurun.
- Yağlanmış tepsiye kadayıfın yarısını bastırarak serin.
- Peynirleri kenarlarından taşmayacak şekilde üstüne koyun.
- Kadayıfın diğer yarısını da sıkıca bastırarak yerleştirin.
- Tepsiyi ocağın ya da fırının üst bölümünde kısık ateşte çevirerek kızartın.
- Künefeyi ters çevirip, diğer tarafını da kızarttıktan sonra soğuk şerbeti sıcak künefenin üzerine gezdirin.
- Bu tarifin kalori değeri 1 porsiyon veya 1 kişilik ölçü baz alınarak Uzman Diyetisyen Deniz Berksoy tarafından hazırlanmıştır.
- Not: Künefeyi ne kadar bastırırsanız o kadar çıtır olur.
- Bu, sıcak yenmesi gereken bir tatlı. Soğuduğu zaman peyniri sertleşir.
BURMA BAKLAVA TARİFİ
Burma baklava tarifi malzemeler:
- 18 adet baklavalık yufka
- 200 gram çekilmiş ceviz içi
- 200 gram eritilmiş tereyağ
Şerbeti için:
- 3 su bardağı toz şeker
- 3 su bardağı su
- 1 çorba kaşığı limon suyu
Burma baklava tarifi hazırlanışı:
- Şerbet için gerekli malzemeleri (limon suyu hariç) tencereye koyup kaynatın.
- Ocaktan inmeye yakın limon suyunu koyup altını kapatın ve soğumaya bırakın.
- İki adet baklavalık yufkayı üst üste koyup eritilmiş tereyağ gezdirin ve ceviz içini serpiştirin.
- Oklavayla beraber sıkı bir şekilde sarın.
- Dikkatlice büzgü büzgü olacak şekilde form verin ve dikkatlice oklavadan sıyırın.
- Yağlanmış dikdörtgen tepsiye dizin.
- Yufkalar bitene kadar bu işleme devam edin.
- Kalan tereyağını en üste gezdirin.
- Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirin.
- Sıcak yufkaların üzerine soğumuş şerbeti dökün ve şerbeti çekip soğuyunca üzerine yeşil toz fıstık serpip servis edin.
Not: Bu tarif lezzet-ikram.blogspot.com.tr yazarı Seda Yazıcı'ya aittir.
FISTIKLI BAKLAVA TARİFİ
Fıstıklı baklava tarifi malzemeler:
- 1 kilo baklavalık un
- 3 tane yumurta 10 gr. tuz (hamuru sağlamlaştırmak için)
- 2 bardak su
- 500 gr. nişasta
- 400 gr. tereyağı veya margarin
- 1 kilo şeker
- 250 gr. fıstık veya ceviz
Fıstıklı baklava tarifi hazırlanışı:
- Geniş bir yoğurma kabına unu boşaltıp yumurtaları içine kırın.
- Sonra tuzu ekleyip bir bardak su ilave edin.
- Hamuru sert bir hale gelene kadar yoğurduktan sonra üzerini ıslak ve temiz bir bezle örterek yaklaşık 20 dakika kadar dinlenmeye bırakın.
- Dinlenen hamuru leğenden çıkararak 12 eşit parçaya bölün ve üzerine nişasta serpip elinizle yassı hale getirin.
- Mermer bir zemin veya sofra üzerinde oklava veya merdaneyle hamurları olabildiğince ince bir şekilde açın.
- Hamur açılırken sürekli olarak nişasta serpin.
- Açtığınız yufkaları tepsiye dizmeden önce çok hafif bir şekilde tepsiyi iyice yağlayın.
- Sonra birer birer yufkaları tepsiye dizin.
- Yufkaları tepsiye dizerken her bir defasında daha önce kısık ateşte eritmiş olduğunuz tereyağına bir fırçayı batırarak yufkanın üzerine serpin.
- Hamurun yarısını tepsiye döşedikten sonra fıstık veya cevizi güzel bir şekilde tepsiye yayın.
- Kalan hamurları da aynı şekilde fıstıkların üzerine dizin.
- Bıçağın tersiyle tepsinin kenarından hamuru içeriye doğru sıkıştırın.
- Yine bıçak yardımıyla istediğiniz şekilde (havuç dilimi, kare, dikdörtgen vb. gibi) dilimleyin.
- Eritmiş olduğunuz yağı dilimlerin üzeri kapanacak şekilde dökün.Hazırladığınız baklavayı orta hararetli bir fırında yaklaşık yarım saat pişirin.
- Bu süre içinde baklavanın içi pişecek ve yüzeyi de portakal rengini alacaktır.
- Kadayıftaki gibi hazırladığınız şerbeti baklavayı fırından alır almaz sıcağı sıcağına ilave edin.
- Sonra yine soğumaya bırakın baklavanız hazırdır.
CEVİZLİ BAKLAVA TARİFİ
Cevizli baklava tarifi malzemeler:
- 10 avuç un
- 10 yemek kaşığı erimiş tereyağı
- 2 adet yumurta
- 1 su bardağı yoğurt
- 1 çay kaşığı tuz
- 1/2 su bardağı ılık su
- Nişasta
- Un
Şurubu için:
- 5 su bardağı şeker
- 5 su bardağı un
- 2-3 damla limon suyu
Cevizli baklava tarifi hazırlanışı:
- Derin bir karıştırma kabının içinde tüm malzeme iyice yoğrularak, 1 saat kadar dinlendirin.
- 10 adet beze yapın.
- Hamurlar nişasta, un karışımı ile ince açın.
- Tepsiye kat kat döşeyin.
- Ortasına bol ceviz serpin.
- Baklava dilimlerine kesildikten sonra üstüne bol kızgın zeytinyağı dökün.
- Kızgın fırında kızartın.
- Yağı süzülür, soğuyunca ılık şurup dökün.
ELMALI BAKLAVA TARİFİ
Elmalı baklava tarifi malzemeler:
- 1 paket hazır baklavalık yufka
- 2 adet elma rendesi
- 100 gr dövülmüş ceviz
- 100 gr tereyağı
- 50 gr esmer şeker
- Yarım çay kaşığı tarçın
- 50 gr bal
- 150 gr kaymak
Elmalı baklava tarifi hazırlanışı:
- Elma rendelerini 1 tatlı kaşığı tereyağ ve 50 gr esmer şeker ile 7-8 dakika pişirin.
- Çekilmiş ya da dövülmüş cevizleri ilave edin.
- Yarım çay kaşığı toz tarçın ekleyin ve bir kenarda soğumaya bırakın.
- Baklavalık yufkayı kullanırken sürekli yufkaları nemli tutmaya özen gösterin çünkü çok ince olduklarından çabuk kuruyabilirler.
- 15 cm eninde ve dikdörtgen şeklinde kesip hazırladığınız 20 adet yufkayı üzerine bir bez örterek bir kenara alın.
- Bir tavada tereyağının kalan kısmını yaklaşık (75 gr kadar) eritin.
- İki yufka yaprağının arasına önce erittiğiniz tereyağını fırçayla sürün.
- Yine hazırlanan elma ve ceviz içlerini 15 cm eninde baklava yufkalarının içine, sosis şeklinde incecik yerleştirin ve yufkaları sigara böreği gibi rulolar yapın.
- Çapı yaklaşık 2 cm’i geçmeyecek sıklıkta rulo yaparsanız elma harcı içinden dökülmez.180 derece ısıtılmış fırında, bir fırın kağıdı yerleştirilmiş tepsiye dizdiğiniz baklavaları 20-25 dakika pişirin, renkleri hafif pembeleşmiş olması gerek.
- Fırından sıcak sıcak çıkardığınız bu baklavalara fırçayla bolca bal sürün ve servis tabağına alın.
- Kaymak parçaları ile ikram edebilirsiniz.
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