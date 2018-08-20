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En leziz 10 şerbetli bayram tatlısı

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En leziz 10 şerbetli bayram tatlısı
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Bayramda misafirleriniz için yapabileceğiniz leziz 10 şerbetli tatlı tarifini sizin için derledik. İşte 10 geleneksel şerbetli tatlı tarifi...

SARMA KADAYIF TARİFİ

En leziz 10 şerbetli bayram tatlısı

Kadayıf sarma tarifi malzemeler:

  • 300 gr ceviz içi
  • Yarım kilo kadayıf
  • 1 su bardağı fındık
  • 3 yemek kaşığı toz şeker
  • 1 kahve fincanı kavrulmuş susam

Şerbeti için:

  • 1 kg toz şeker
  • Yarım limon
  • 6 su bardağı su

Üzeri için:

  • 1 fincan sıvı yağ
  • 250 gr tereyağı

Kadayıf sarma tarifi hazırlanışı:

  • Şurubu hazırlayın ve ılınması için bir kenara alın.
  • Ceviz içini ve fındığı orta irilikte ezin.
  • Susamı kuru bir teflon tavada bir miktar kavurun.
  • Kavrulan susamı da rondoda ezin.
  • 3 yemek kaşığı toz şekeri de ilave edin, iç harcımızı hazırlayın.
  • Kadayıfı didikleyin.
  • Elimize bir parça kadayıf alıp, cevizli içten bolca koyun.
  • Kadayıfı sıkıca rolu yaparak sarın.
  • Sardığımız kadayıfları, tepsiye dizin.
  • Üzerine erittiğiniz tereyağı ve sıvı yağ karışımı her tarafına gelecek şekilde sürüp 180 derecelik fırında pişirin.
  • Fırından çıkarttığınız tatlıyı biraz ılındıktan sonra, ılınan şerbete orantılı bir şekilde her tarafına gelecek şekilde ilave edin.
  • Tatlınızın çıtır çıtır olması ve hamurlaşmaması için, kesinlikle üzerine bir şey örtmeyin.

Not: Bu tarif birtutamkekik.com yazarı Ayşe Atılgan'a aittir.

GÜLLÜ BAYRAM TATLISI TARİFİ

 

En leziz 10 şerbetli bayram tatlısı
 

Güllü bayram tatlısı malzemeler:

  • 18 adet baklava yufkası
  • 3 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 su bardağı ceviz içi

Şerbet için:

  • 1,5 su bardağı toz şeker
  • 1,5 su bardağı su
  • 1 tatlı kaşığı limon suyu

Güllü bayram tatlısı hazırlanışı:

  • Öncelikle şeker ile suyu kaynamaya bırakın.
  • Koyulaşmaya başlayınca 1 yemek kaşığı limon suyunu ilave edin.
  • Ocağın altını kapatın.Yufkadan 3 adet tezgaha serin.
  • Artı şeklinde keserek 4 parçaya bölün.
  • Üzerine fırça yardımı ile erimiş tereyağını sürün.
  • Baş parmaktan itibaren 3 parmağımızla çevirerek dönen bir sarmal gibi çevirin.
  • Parmaklarımızın denk geldiği çukur kısma cevizi doldurun.
  • Cevizlerin üzerini sarmal yönündeki uç kısma gelen parçalarla kapatın.
  • Ters çevirerek pişirme kağıdı serili tepsiye alın.
  • Üzerlerine kalan tereyağını fırça yardımıyla sürün ve 180 derece fırına verin.
  • Üzeri kızarınca fırından çıkarın ve sıcakken soğuk şerbet dökün.
  • Şerbet çektikten sonra iyice soğumaya bırakın.

Not: Bu tarif birgulunlezzetleri.blogspot.com yazarı Birgül Erdoğan'a aittir.

MEKİK TATLISI TARİFİ

 

En leziz 10 şerbetli bayram tatlısı

Mekik tatlısı tarifi malzemeler:

  • 2 adet yumurta
  • 1 paket (250 gr margarin)
  • 1 çay bardağı irmik
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya

Şerbet için:

  • 3 su bardağı toz şeker
  • 4 su bardağı su
  • 1 çay kaşığı limon suyu
  • 1 kase fındık 

Mekik tatlısı tarifi hazırlanışı:

  • Önce şerbetimizi hazırlıyoruz.
  • Suyu ve şekeri bir tencereye alıp kayanamaya başladıktan 5 dakika sonra bir kaç damla limon suyu ekleyip ocaktan alıyoruz.
  • Oda sıcaklığındaki yağı ve yumurtayı elinizle iyice yoğurun.
  • İrmiği ekleyin.
  • Daha sonra önceden elediğiniz (yaklaşık 3 su bardağı un) unu vanilyayı ve kabarta tozunu ekleyin.
  • Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edin.
  • Hamuru aşağıda fotoğraflarda gösterdiğim gibi küçük bezeler yapın önce oval şekil verin tam ortadan bıçakla kesin yine tam ortaya iki fındık yerleştirin ve uç kısımlarında parmaklarınızla bastırarak mekik şekli verin.
  • Önceden ısıttığınız 180 derecelik fırında kızarana kadar pişirin.
  • Tatlı sıcak şerbeti ılık olacak şekilde şerbeti tatlının üzerine dökün.
  • Alt tarafı şerbeti çektikten sonra tatlıları çevirip birazda diğer tarafın şerbeti çekmesini sağlayın.
  • Soğuk olarak servis edin.

Not: Bu tarif ev atölyesi blog yazarı yazarı Sibel Yalçın'a aittir.

ELMALI ŞEKERPARE TARİFİ

 

En leziz 10 şerbetli bayram tatlısı
 

Elmalı şekerpare tarifi malzemeler:

  • 1 çay bardağı toz şeker
  • 2 adet yumurta
  • 125 gram margarin
  • ½ su bardağı toz şeker
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 çay bardağı fındık
  • 1 tatlı kaşığı tarçın
  • ½ su bardağı yoğurt
  • 1 çay bardağı ceviz
  • Aldığı kadar un
  • 4 adet elma

Şerbeti için:

  • 1,5 su bardağı şeker
  • 2 su bardağı su
  • 1/4 limonun suyu

Elmalı şekerpare tarifi hazırlanışı:

  • Elmanın kabuklarını soyun ve rendeleyin.
  • Rendelenen elmaları, toz şekeri, ve tarçını orta boy bir tavaya koyun, elmalar suyu tamamen çekene kadar karıştırarak pişirin.
  • Elmalar suyunu çekince ocaktan alın ve çekilmiş cevizi ilave edip karıştırın.
  • Margarini eritip soğuttuktan sonra yumurtaları içine kırın, ardından kabartma tozu, şeker, ve yoğurdu ekleyin, iyice karıştırın.
  • Unu az az ilave edin, elinize yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun.
  • Hamurdan çok kalın olmayacak şekilde parçalar koparın, yarım cm kalınlığında açın ve su bardağın ağzıyla parçalar kesin.
  • Kestiğiniz parçanın ortasına hazırladığınız karışımı 1 tatlı kaşığı ilave edip kenarlarını büzerek kapatıp elinizde ezmeden yuvarlayın.
  • Yağlı kağıdın üstüne sırayla dizin, ortalarına fındık batırın.200 derecede ısıtılmış fırında alt üsttü kızarana kadar pişirin.
  • Şerbeti için tüm malzemeyi geniş bir tencerede karıştırarak pişirip iyice soğutun.
  • Şekerparelerin üstüne yavaşça şerbeti dökün. Bu tarifin kalori değeri 1 porsiyon veya 1 kişilik ölçü baz alınarak Uzman Diyetisyen Deniz Berksoy tarafından hazırlanmıştır.

KADAYIFLI PEYNİR SARMA

 

En leziz 10 şerbetli bayram tatlısı
 

Kadayıflı peynir sarma tarifi malzemeler

  • 250 gram tel kadayıf
  • 250 gram sert beyaz peynir veya keçi peyniri
  • 1 çay bardağı süt
  • 3-4 yemek kaşığı nar ekşisi
  • 2 yemek kaşığı bal sıvı yağ (Kızartmak için)

Kadayıflı peynir sarma tarifi hazırlanışı:

  • Beyaz peyniri parmak kalınlığında ve çubuklar halinde kesin.
  • Kadayıftan peynir çubuklarını saracak miktarda parçalar koparın, tezgaha serin.
  • Kadayıfların üzerine hafif süt serpip elle bastırın.
  • Bastırdığınız kadayıfların üzerine peynir çubuğu koyun ve yaprak dolması sarar gibi peyniri içine konup sarın.
  • Küçük bir tavaya sıvı yağ koyun, yağ kızınca kadayıf dolmaları içine atın.
  • Dolmaları nar gibi olana kadar kızartın.
  • Servis tabağının tabanına nar ekşisi gezdirin.
  • Tavadan alınan peynir sarmaları nar ekşisi üzerine sıralayın.
  • Üzerine çok hafif bal gezdirin.
  • Her bir sarmadan başparmağı kalınlığında parçalar kesip sıcak sıcak servis edin.

Not: Bu tarif www.oyascuisine.com blog yazarı Oya Emerk'e aittir.

KÜNEFE TARİFİ

 

En leziz 10 şerbetli bayram tatlısı
 

Künefe tarifi malzemeler:

  • 700 gr. kadayıf 250 gr. tereyağı
  • 2 paket dil peyniri ya da tuzsuz peynir
  • 3 su bardağı tozşeker
  • 2 çay kaşığı limon suyu

Künefe tarifi hazırlanışı:

  • Tozşekeri 3 su bardağı suyla kaynatın.
  • Limon suyu ekleyip, ocağın altını kapatın.
  • Tavada tereyağını eritin.
  • Kadayıfı tiftikleyerek yağı içine dökün.
  • Kadayıf yağı iyice çekince yoğurun.
  • Yağlanmış tepsiye kadayıfın yarısını bastırarak serin.
  • Peynirleri kenarlarından taşmayacak şekilde üstüne koyun.
  • Kadayıfın diğer yarısını da sıkıca bastırarak yerleştirin.
  • Tepsiyi ocağın ya da fırının üst bölümünde kısık ateşte çevirerek kızartın.
  • Künefeyi ters çevirip, diğer tarafını da kızarttıktan sonra soğuk şerbeti sıcak künefenin üzerine gezdirin.
  • Bu tarifin kalori değeri 1 porsiyon veya 1 kişilik ölçü baz alınarak Uzman Diyetisyen Deniz Berksoy tarafından hazırlanmıştır.
  • Not: Künefeyi ne kadar bastırırsanız o kadar çıtır olur.
  • Bu, sıcak yenmesi gereken bir tatlı. Soğuduğu zaman peyniri sertleşir.

BURMA BAKLAVA TARİFİ

 

En leziz 10 şerbetli bayram tatlısı
 

Burma baklava tarifi malzemeler:

  • 18 adet baklavalık yufka
  • 200 gram çekilmiş ceviz içi
  • 200 gram eritilmiş tereyağ 

Şerbeti için:

  • 3 su bardağı toz şeker
  • 3 su bardağı su
  • 1 çorba kaşığı limon suyu

Burma baklava tarifi hazırlanışı:

  • Şerbet için gerekli malzemeleri (limon suyu hariç) tencereye koyup kaynatın.
  • Ocaktan inmeye yakın limon suyunu koyup altını kapatın ve soğumaya bırakın.
  • İki adet baklavalık yufkayı üst üste koyup eritilmiş tereyağ gezdirin ve ceviz içini serpiştirin.
  • Oklavayla beraber sıkı bir şekilde sarın.
  • Dikkatlice büzgü büzgü olacak şekilde form verin ve dikkatlice oklavadan sıyırın.
  • Yağlanmış dikdörtgen tepsiye dizin.
  • Yufkalar bitene kadar bu işleme devam edin.
  • Kalan tereyağını en üste gezdirin.
  • Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirin.
  • Sıcak yufkaların üzerine soğumuş şerbeti dökün ve şerbeti çekip soğuyunca üzerine yeşil toz fıstık serpip servis edin.

Not: Bu tarif lezzet-ikram.blogspot.com.tr yazarı Seda Yazıcı'ya aittir.

FISTIKLI BAKLAVA TARİFİ

 

En leziz 10 şerbetli bayram tatlısı
 

Fıstıklı baklava tarifi malzemeler:

  • 1 kilo baklavalık un
  • 3 tane yumurta 10 gr. tuz (hamuru sağlamlaştırmak için)
  • 2 bardak su
  • 500 gr. nişasta
  • 400 gr. tereyağı veya margarin
  • 1 kilo şeker
  • 250 gr. fıstık veya ceviz

Fıstıklı baklava tarifi hazırlanışı:

  • Geniş bir yoğurma kabına unu boşaltıp yumurtaları içine kırın.
  • Sonra tuzu ekleyip bir bardak su ilave edin.
  • Hamuru sert bir hale gelene kadar yoğurduktan sonra üzerini ıslak ve temiz bir bezle örterek yaklaşık 20 dakika kadar dinlenmeye bırakın.
  • Dinlenen hamuru leğenden çıkararak 12 eşit parçaya bölün ve üzerine nişasta serpip elinizle yassı hale getirin.
  • Mermer bir zemin veya sofra üzerinde oklava veya merdaneyle hamurları olabildiğince ince bir şekilde açın.
  • Hamur açılırken sürekli olarak nişasta serpin.
  • Açtığınız yufkaları tepsiye dizmeden önce çok hafif bir şekilde tepsiyi iyice yağlayın.
  • Sonra birer birer yufkaları tepsiye dizin.
  • Yufkaları tepsiye dizerken her bir defasında daha önce kısık ateşte eritmiş olduğunuz tereyağına bir fırçayı batırarak yufkanın üzerine serpin.
  • Hamurun yarısını tepsiye döşedikten sonra fıstık veya cevizi güzel bir şekilde tepsiye yayın.
  • Kalan hamurları da aynı şekilde fıstıkların üzerine dizin.
  • Bıçağın tersiyle tepsinin kenarından hamuru içeriye doğru sıkıştırın.
  • Yine bıçak yardımıyla istediğiniz şekilde (havuç dilimi, kare, dikdörtgen vb. gibi) dilimleyin.
  • Eritmiş olduğunuz yağı dilimlerin üzeri kapanacak şekilde dökün.Hazırladığınız baklavayı orta hararetli bir fırında yaklaşık yarım saat pişirin.
  • Bu süre içinde baklavanın içi pişecek ve yüzeyi de portakal rengini alacaktır.
  • Kadayıftaki gibi hazırladığınız şerbeti baklavayı fırından alır almaz sıcağı sıcağına ilave edin.
  • Sonra yine soğumaya bırakın baklavanız hazırdır. 

CEVİZLİ BAKLAVA TARİFİ

 

En leziz 10 şerbetli bayram tatlısı
 

Cevizli baklava tarifi malzemeler:

  • 10 avuç un
  • 10 yemek kaşığı erimiş tereyağı
  • 2 adet yumurta
  • 1 su bardağı yoğurt
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1/2 su bardağı ılık su
  • Nişasta
  • Un

Şurubu için:

  • 5 su bardağı şeker
  • 5 su bardağı un
  • 2-3 damla limon suyu

Cevizli baklava tarifi hazırlanışı:

  • Derin bir karıştırma kabının içinde tüm malzeme iyice yoğrularak, 1 saat kadar dinlendirin.
  • 10 adet beze yapın.
  • Hamurlar nişasta, un karışımı ile ince açın.
  • Tepsiye kat kat döşeyin.
  • Ortasına bol ceviz serpin.
  • Baklava dilimlerine kesildikten sonra üstüne bol kızgın zeytinyağı dökün.
  • Kızgın fırında kızartın.
  • Yağı süzülür, soğuyunca ılık şurup dökün.

ELMALI BAKLAVA TARİFİ

  

En leziz 10 şerbetli bayram tatlısı

Elmalı baklava tarifi malzemeler:

  • 1 paket hazır baklavalık yufka
  • 2 adet elma rendesi
  • 100 gr dövülmüş ceviz
  • 100 gr tereyağı
  • 50 gr esmer şeker
  • Yarım çay kaşığı tarçın
  • 50 gr bal
  • 150 gr kaymak

Elmalı baklava tarifi hazırlanışı:

  • Elma rendelerini 1 tatlı kaşığı tereyağ ve 50 gr esmer şeker ile 7-8 dakika pişirin.
  • Çekilmiş ya da dövülmüş cevizleri ilave edin.
  • Yarım çay kaşığı toz tarçın ekleyin ve bir kenarda soğumaya bırakın.
  • Baklavalık yufkayı kullanırken sürekli yufkaları nemli tutmaya özen gösterin çünkü çok ince olduklarından çabuk kuruyabilirler.
  • 15 cm eninde ve dikdörtgen şeklinde kesip hazırladığınız 20 adet yufkayı üzerine bir bez örterek bir kenara alın.
  • Bir tavada tereyağının kalan kısmını yaklaşık (75 gr kadar) eritin.
  • İki yufka yaprağının arasına önce erittiğiniz tereyağını fırçayla sürün.
  • Yine hazırlanan elma ve ceviz içlerini 15 cm eninde baklava yufkalarının içine, sosis şeklinde incecik yerleştirin ve yufkaları sigara böreği gibi rulolar yapın.
  • Çapı yaklaşık 2 cm’i geçmeyecek sıklıkta rulo yaparsanız elma harcı içinden dökülmez.180 derece ısıtılmış fırında, bir fırın kağıdı yerleştirilmiş tepsiye dizdiğiniz baklavaları 20-25 dakika pişirin, renkleri hafif pembeleşmiş olması gerek.
  • Fırından sıcak sıcak çıkardığınız bu baklavalara fırçayla bolca bal sürün ve servis tabağına alın.
  • Kaymak parçaları ile ikram edebilirsiniz.

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