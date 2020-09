En iyi belgeseller listesi - Mutlaka izlenmesi gereken en iyi 10 belgesel önerisi

Konularına göre birçok belgesel türü bulunur. Vahşi yaşamı konu alan belgesellere ''doğa belgeselleri'' adı verilir. Sanat belgesellerinde sanatçıların hayatlarından kesitler sunulur, müze ve sergi gibi alanlar tanıtılır Bir heykelin ya da resmin yapılış sürecini anlatan belgeseller de bu kategoride yer alır. Ünlü bir kişinin hayatını beyaz perdeye taşıyan belgeseller ise ''biyografik belgesel'' olarak adlandırılır. Sinema tarihinde az sayıda örneği bulunan ve ülkemizde de az bilinen bir diğer belgesel türü ise ''Mockumentary'', diğer adıyla Sahte Belgeseldir. Tamamen kurgusal bir olayı ''gerçekmiş gibi'' anlatan belgesel türüdür. Woody Allen'ın çektiği Zelig, sahte belgesel türünün başarılı örneklerinden biridir.



1. Who Killed To Elektric Car - Elektrikli Arabayı Kim Öldürdü?



2006 yılında gösterime giren belgesel Chris Paine tarafından yazılıp yönetildi. Belgesel çok daha erken bir tarihte trafiğe çıkması gereken elektrikli arabaların nasıl engellendiğini anlatıyor. Petrol şirketlerinin müdahalesiyle çevreye zararlı olan benzinli arabaların trafikte kalmaya devam ettiğini gösteren belgeselin Imdb puanı ise 7.2



2. Grizzly Man - Ayı Adam



Timothy Treadwell'in çektiği video kasetlerden oluşan belgesel, ayıların zararsız hayvanlar olduğunu kanıtlamaya çalışan bir adamın başından geçenleri aktarıyor. Imdb puanı 7.8 olan belgesel uluslararası festivallerden toplam 16 ödül kazandı.



3. Food, Inc - Gıda Ltd



Gösterime girdiği yıl izleyicilerden tam not alan Food, Inc, marketlerde satılan ürünlerin ne tür işlemlerden geçtiğini bize tüm gerçekliğiyle anlatıyor. Amerika'daki üretim tesislerinin ve çiftliklerin gerçek yüzünü anlatan belgesel, En İyi Belgesel 2008 dalında Oscar'a aday gösterildi.



4. An Inconvenient Truth - Uygunsuz Gerçek



Küresel ısınmanın nedenlerine ve olası sonuçlarına dair yapılmış en kapsamlı belgesel olan Uygunsuz Gerçek'in yönetmen koltuğunda David Guggenheim oturuyor. Çevre kirliliğinin yol açtığı felaketleri sade ama çarpıcı bir şekilde aktaran yapım, 2006 yılında 2 Oscar ödülünün sahibi oldu.



5. Super Sıze Me - Şişir Beni



Fast food tüketmenin zararlarını mizahi bir dille anlatan yapım, 2004 yılının en şok izlenen belgeselleri arasında yer alıyor.



6. Where Do Invade Next - Şimdi Nereyi İşgal Edelim



Usta belgeselci Michael Moore'un 2015 yılında çektiği belgesel, İtalya, Fransa, İngiltere başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde geçiyor. Her gittiği ülkede, o ülkenin en güzel yanını gösteren Moore, Amerika'nın sağlık, eğitim ve hukuk sistemini eleştiriyor.



7. Human - İnsan



3 saatlik süresine rağmen bir solukta izlenen Human, insanı merkezine alan, minimal bir yapım. Tek planda çekilen belgeselde, farklı coğrafya ve kültürden insanların özgürlük, din, aşk, göç gibi konulara dair düşüncelerine yer veriliyor.



8. Samsara



Çarpık kentleşme, metropol yaşamı, stres, nüfus artışı ve hava kirliliği gibi nedenlerden dolayı insanın doğa ile olan ilişkisinin bozulduğunu anlatan yapım 2011 yılında gösterime girdi. Imdn puanı 8.5 olan Samsara'nın en farklı özelliği tamamen sessiz olması.



9. Christiano Ronaldo: World At His Feet



Portekizli yıldızın hayatını mercek altına alan belgesel, Tara Pirnia tarafından çekildi. Filmde başta David Beckham olmak üzere birçok futbolcunun Ronaldo hakkında görüşlerine de yer veriliyor.



10. Kedi



2016 yılında Ceyda Torun tarafından çekilen film İstanbul'un sokak kedileri üzerine çekilmiş minimal bir belgesel. Yapımda İstanbulluların kedi sevgisi de gösteriliyor.