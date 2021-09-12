En erken hamilelik belirtileri nelerdir, ne zaman başlar ve nasıl olur?

En erken hamilelik belirtileri öncelikle regl döneminde yaşanan gecikmedir. Ancak, vücutta yaşanan bazı değişimler hamileliğin ilk belirleyicilerinden olabilir. Peki, En erken hamilelik belirtileri ne zaman başlar, kesin hamilelik belirtileri nelerdir ve nasıl olur? İşte, erken dönem hamilelik belirtileri ve konu hakkında bilgiler.

En erken hamilelik belirtileri ne zaman başlar?

Gebelik genellikle ilk 4 haftası neredeyse hiç anlaşılmaz, ancak 5. hafta itibariyle bazı işaretler kendini gösterir. Mide bulantısı ve bazı yemeklerin kokularına karşı yaşanan hassasiyet ise gebeliğin ilk belirtileri arasında sayılabilir.

Kesin hamilelik belirtileri nelerdir?

Kesin hamilelik belirtisi olan bir bulgu aslında yoktur çünkü ilk gebelik belirtileri hem görülecek bir adette hem de birçok hastalıkla karışabilir. Adet gecikmesi, bulantı ve kusma en yaygın belirtiler olsa da buna sebep olan başka durumlar da olabilir mutlaka ayırt edilmesi gerekir.

En erken hamilelik belirtileri nelerdir?

Hamilelik belirtileri kadınlarda genellikle bulantı, yorgunluk, artmış vajinal akıntı veya göğüslerde gerginlik hissi olarak kendini gösterir. Ayrıca, meme başının renginde koyulaşma ve adet kanamasının gecikmesi de en yaygın görülen belirtiler arasındadır. Hamilelik belirtileri her anne adayında farklılık göstermekle birlikte, en yaygın olanları şunlardır;

Halsizlik: Vücutta artan hormon seviyelerinden dolayı, aniden kendinizi aşırı bitkin hissedebilirsiniz. Bu belirti birçok kadın için ilk üç aylık dönem boyunca sürer ve ikinci üç aylık döneme geldiğinde ortadan kaybolmaya başlar.

Mide bulantısı: Bu belirti 6. haftadan itibaren kendini göstermeye başlar. Özellikle sabahları uyandığınızda midenizin bulandığını hissediyorsanız ve hatta kusma gibi durumlarla karşı karşıya kalıyorsanız hamile olma olasılığınız yüksektir. Bunun nedeni vücutta değişen hormon salgılamalarıdır.

İdrarın rengi: İdrarınızın rengi koyu veya koyu sarı ise bu da gebeliğe işarettir.

Koku hassasiyeti: Hamilelik döneminde kokulara ve yemeklere karşı hassasiyet oluşur. Bu nedenle de en ufak bir kokuyu alırsınız ve burnunuz son derece keskinleşir ve normalden daha fazla koku alırsınız.

Tat alma: Her zamankinden daha fazla tat alıyormuş gibi hissedebilirsiniz. Bu da erken hamilelik belirtilerinden biridir. Gebelik döneminde hormonlarda değişiklik yaşandığı için burun koku alma duyusunu en üst seviyede yaşar. Özellikle parfüm ve sigara kokusu gebe bayanların bulantısını arttırabilir.

Aş erme: Özellikle gebeliğin ilk 3 ayında en yaygın görülen özelliklerden biridir. Ancak her gebe kadın aş erme belirtisini yaşamaz. Ortalama 3-4 aylık gebelik var ise, aş ermeler başlayabilir. Bu hamilelik belirtisi çok sürmeden sonlanır.

Ufak lekeler: En erken gebelik belirtilerinden biri de budur. Halk arasında "üstüne görme" olarak nitelendirilen bu durum normal adet kanaması gibi olmaz. Daha çok kendini "ufak lekelenmeler" şeklinde gösterir.

Kramp: Regl dönemlerinde yaşadığınız krampların benzerini yaşıyor olmanız da hamilelik belirtisi olabilir. Çünkü rahminiz kendini bebeğe hazırlarken genişler ve bu tür kramplar ortaya çıkabilir.

Baş dönmesi: Gebeliğin ilk haftalarında karşılan en yaygın belirtilerden biri de baş dönmesidir. Gebelikte baş dönmesi yaşanmasının nedeni ise rahmin yaptığı baskı sonucu yeterli miktarda kan pompalamamasıdır.

Duygusal değişim: Gebeliğin ilk anlarından itibaren hormonlarda değişiklikler söz konusu olduğu için, gebelerde duygusal değişiklikler görülmesi çok normaldir. Aşırı hassasiyet, kolaylıkla ağlayabilme, sinirlenme gibi belirtiler hamilelik belirtileri olabilir.