En Çok Bilinen Dinozor Türleri Ve İsimleri Nelerdir? Dinozor Türlerinin Özellikleri Ve Listesi

Dinazorların kitlesel yok oluşlarının nedeni çok tartışılıyor. Bazı bilim adamları, gezegene dinozorların neslinin tükenmesine yol açan büyük bir asteroit çarptığına inanıyor.

En Çok Bilinen Dinozor Türleri ve İsimleri Nelerdir?

Dinozorların soyu tükendikten sonra uzun süre unutuldular. Yüzlerce ve binlerce yıl boyunca insanlar, aynı toprakların dinozorlar kadar görkemli yaratıkların yükselişine ve düşüşüne tanık olduklarının farkında bile olmadan Dünya'yı dolaştılar. Fosillerin keşfedildiği ve bilim adamları tarafından ilk kez düzgün bir şekilde incelendiği yer İngiltere'ydi. Yaklaşık 170 yıl önce, "dinozor" terimi, zamanının uzman bir hayvan anatomisti olan Richard Owen tarafından icat edildi. Ancak, bazı jeologların Owen'ın dinozor olarak tanımladığı hayvana zaten aşina olduklarına inanılıyor.

Halk tarafından en çok sevilen veya popüler olan bir dinozor söz konusu olduğunda, bunun çoğu medyadan ve eğlence filmlerinden maruz kalma ile ilgilidir. Çizgi filmlerdeki veya Jurassic Park'taki bazı dinozorlar çocuklar tarafından sevildi ve onlar da yetişkin olduklarında dinozorlar hakkında bilgi edinmeye devam ediyor. Dinozorları türlerine göre ayırdığımızda;

Bitki Yiyen Dinozorlar

Iguanodon

Triceratops

Zırhlı Dinozorlar

Nodosaurus

Stegosaurus

Et Yiyen Dinozorlar

T-Rex

Spinosaurus

Uzun Boyunlu Dinozorlar

Diplodocus

Brachiosaurus

Brontosaurus

Okyanus/Deniz/Nehir Dinozorları

Mosasaurus

Plesiosaurus

Uçan Dinozorlar

Pterodactyl

Archaeopteryx olarak kategorize edebiliriz.

En Çok Bilinen Dinozor Türlerinin Özellikleri Nelerdir?

Triceratops

Triceratops'un en dikkat çekici özelliği geniş kafatasıdır. Triceratops, toplam uzunluğunun yaklaşık üçte birini kaplayan, tüm kara hayvanlarının en geniş kafatasına sahipti. Bitki yiyen ve ayrıca zırhlı kategorisine de giren bir türdür. Triceratops terimi "üç boynuzlu kafa" anlamına gelir. Bu dinozorlar, yaklaşık 68 milyon yıl önce Kretase döneminde yaşamıştır. Çoğu paleontolog, bu dinozorun 10 metre uzunluğa ve yaklaşık dört metre yüksekliğe sahip olduğunu düşünüyor.

Stegosaurus

Stegosaurus "çatılı kertenkele" anlamına gelir. Paleontologlar bu şekilde adlandırdılar çünkü ilk önce dinozorların plakalarının bir evin çatısındaki zona gibi sırtına düz yerleştirildiği fikrine sahiptiler. Günümüzdeki düşünce, plakaların dinozorların sırtında dik durduğudur. Stegosaurlar, dinozorun biri kafasında, diğeri kuyruğun başlangıcına yakın iki beyni olduğu fikriyle bilinen en iyi dinozorlar arasındadır. Stegosaurların kuyruğunda, avcılara karşı bir silah görevi gören dört büyük sivri uç vardır.

Spinosaurus

Bu türün 100 milyon yıldan fazla bir süre önce Kretase Dönemi'nde yaşadığına inanılmaktadır. Şu anda bilim adamları, fosillerinin keşfedildiği yere göre iki Spinosaurus türü buldular. Bunlar; Spinosaurus Aegyptiacus ve Spinosaurus Moracanus'dur. Çoğu paleontolog, Spinosaurus'un şimdiye kadarki en büyük etçil dinozor olduğunu öne sürüyor. Ancak eksik fosiller nedeniyle ne kadar büyük olduğu belirsizdir. 2005 yılında araştırmacılar dinozorun yaklaşık 59 fit uzunluğunda ve yaklaşık 10 ton ağırlığında olduğunu tahmin ettiler.

Tyrannosaurus Rex

Muhtemelen en iyi bilinen dinozor T-Rex'tir. Dinozorun Kuzey Amerika mirası ve erken keşfi, onun konumunu sadece en iyi bilinen dinozorlar arasında değil, aynı zamanda birçok Hollywood filminde ve belgeselinde tasvir edilen en ünlü dinozor haline getirdi. En popüler türü T.Rex olan Tyrannosaurus ailesi, yaklaşık 80 milyon yıl önce yeryüzünde ortaya çıkan son dinozor türüydü. Etçil theropodlar gezegende kısa bir süre yaşadılar, ancak dinozorları nasıl anladığımız üzerinde önemli bir etki yarattılar. Bilim adamları, dinozorun altı tona kadar ağırlığa sahip olabileceğine inanıyor. Ayrıca yaklaşık 13 metre uzunluğundaydı ve bu iki ayaklı dinozoru dengeli yapan güçlü bir kuyruğu vardı. 28 yaşına kadar yaşayan yetişkin yetişkinlerin saatte 25 mil hızla koşabildiklerine inanılıyor.

Brachiosaurus

Bu dinozor türü, Jurassic Park gibi birçok filmde yer alan bir yıldızdır. Aynı zamanda şimdiye kadar yaşamış en büyük kara hayvanlarından biridir. Bu dinozor Sarichians grubuna aittir. Sürüngen, Kretase döneminin ortası ile Jura döneminin sonu arasında, yaklaşık 145 milyon yıl önce dünyayı dolaşmıştır. Brachiosaurus yüksek 26 fit (en az 21 metre) uzunluğunda olduğu tahmin edilmektedir. Ağırlığı 30 ila 50 ton arasında değişiyordu. Ek olarak, her biri 70 santimetrelik 12 omurdan oluşan uzun bir boynu vardı. Fosilleri ilk olarak 1903 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Elmer Riggs tarafından keşfedilmiştir.