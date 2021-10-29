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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 29.10.2021 - 09:19 | Son Güncelleme:

En Bilinen Yıldız İsimleri Ve Anlamları Nelerdir? Yıldızların Bilimsel Ve Halk Dilindeki Adları

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En Bilinen Yıldız İsimleri Ve Anlamları Nelerdir? Yıldızların Bilimsel Ve Halk Dilindeki Adları

Gece gökyüzünde görülebilen milyarlarca gök cismi varken, bazıları diğerlerinden daha iyi biliniyor. Bunların çoğu çıplak gözle görülebilen ve diğer yıldız nesnelerine kıyasla çok parlak yıldızlardır. Bu nedenle en çok bilinen yıldızlar da onlardır. İşte, yıldız isimlerine ait detayları derledik.

 Bilinen yıldızlar, insan tarafından gözlemlenme ve incelenme geçmişine sahiptir ve büyük olasılıkla eski folklorda önemli bir yer tutar. 

 En Bilinen Yıldız İsimleri ve Anlamları Nelerdir? 

 Güzellikleriyle büyülenen Mayalar, Babilliler, Mısırlılar, İranlılar ve Yunanlılar, göksel çalışma sistemlerini ilk geliştirenlerdi. Günümüzde astronomi meraklıları bile uzaydaki yıldızları adlandırma mirasını sürdürüyor. Uzaydaki takımyıldızları ve yıldızları belirlemek ve öğrenmek çok az kişinin ulaşabileceği bir beceridir. Evren genişledikçe, yıldızların listesi de sürekli büyüyor. Örneğin, birkaç yıl önce Yay takımyıldızının ortasında Nova adı verilen bir yıldız aniden maksimum parlaklığına ulaştı ve giderek insan gözüyle daha görünür hale geldi. 

 Astronomi eski zamanlardan beri gelişmiştir, ancak uzaydaki yıldızların isimleri kalır. Matematiğin ve fizik ve kimya ilkelerinin gelişmesiyle birlikte, eski uygarlıklar ayın evreleri, kuyruklu yıldızların yörüngesi ve yıldız takımyıldızlarının varlığı gibi fenomenleri anlamaya başladılar. En parlak yıldızların çoğu, eski zamanlarda Arapça, Yunanca ve Latince kökenli olarak adlandırıldı. Eskiler tipik olarak yıldızları şekillerdeki konumlarına göre belirlediler. Bugün Uluslararası Astronomi Birliği kataloğu güncelliyor ve yıldızlar için uygun isimleri standartlaştırıyor. En bilinen yıldızlar; 

 Polaris: Kuzey Yıldızı'nın adı nedir diye merak ettiyseniz, cevabı aslında Polaris'tir. Şüphesiz, en popüler yıldızlardan biridir. Küçükayı'ya aittir ve Yol Gösterici Yıldız olarak da ünlüdür. Polaris parıltısı, tarih boyunca navigasyon çizelgelerinin tasarlanmasında büyük öneme sahip olmuştur. 

 Castor: İkizler'i oluşturan yıldızlardan biridir. Castor, Pollux'un ikizidir. Antik Yunanistan'da, Çin'de Apollo olarak da biliniyordu. 

 Polluks: Bu, nezaket anlamına gelen ve İkizler takımyıldızını oluşturan diğer yıldıza ait olan Yunan kökenli bir isimdir. Turuncu-kırmızı bir yıldız, İkizler takımyıldızındaki en parlak yıldızıdır. 

 Orion: Düz görüşte en görünür olduğu için en ünlü takımyıldızlardan biridir. Orion'un kuşağı Mintaka, Alnitak ve Alnilam tarafından oluşturulur ve bulutsular ve yıldız tozu bulutları arasında bir hizalama oluşturur. 

 Sirius: Büyük Köpek takımyıldızında bulunan en parlak yıldızdır. Çıplak gözle dünya gezegeninin herhangi bir yerinden görülebilir. 

 Altair: Bu isim, uçmak anlamına gelen Arapça bir kökene sahiptir. Altair, Kartal takımyıldızına aittir ve en parlak on ikinci yıldızdır. 

 Güneş: Tabi ki Güneş'de bir yıldızdır. Bu muazzam enerji birikimi, içinde yaşadığımız sistemin merkezidir. Işığı ve enerji ışıması, yeryüzünde yaşamı mümkün kılar. 

 Antares: Bazen Alpha Scorpii olarak da anılan Antares, ömrünün sonuna gelmiş bir kırmızı devdir. Güneşten 10.000 kat daha parlak olan Antares, Süpernova olma yolunda ilerlemektedir. 

 Yıldızların Bilimsel ve Halk Dilindeki Adları 

 Birçok yıldız özel isimler almış olsa da, 1603'te Bayer, parlak yıldızların küçük harflerle temsil edildiği bir yıldız kataloğu yayınladı. Her takımyıldızın en parlak yıldızlarına Alfa, ikinci en parlak yıldıza Beta adı verildi. Ancak bu düzen tutturulamadı. Farklı dillerde yıldızlara isimler verilse de Arapça yıldız isimleri olduğu gibi kullanıldı. Örneğin; 

Achernar – Akhir an Nahr - Nehir Ağzı 

Aldebaran – Ad-Dabaran– Takipçi 

Algol – Ra’s Al-Ghul– Canavar Kafası (Şeytan Yıldızı) 

Alkor – Al Kaffar– Solgun, Unutulmuş, Baygın 

Alnilam – An-Nizam– İnci Şeridi 

Altair – An-nasr At-tair– Uçan Kartal 

Betelgeuse – Yad el-Cauza– Cauza’nın Eli 

Deneb – Daneb ad-Dajaja– Tavuk Kuyruğu 

Denebola – Daneb ül Asad– Aslanın Kuyruğu 

Fomalhaut – Fam al-Hut– Güneyli Balığın Ağzı 

Hadar – Hadar– Yerleşim, Köy, İskan 

Menkar – Al-Minkhar– Burun Deliği 

Mizar – Mizar– Kemer (Kuşak) 

Rigel – Riğl el-Gabbar– Devin Ayağı 

Vega – Vakî – Düşen

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