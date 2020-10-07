Emzirme hem bebek hem de anne için faydalı

Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, emzirme konusunda farkındalık yaratabilmek ve emzirmeyi teşvik etmek amacıyla kutlanılan 1-7 Ekim Emzirme Haftası kapsamında açıklamalarda bulundu. Anne sütünün zengin ve sağlıklı içeriğiyle bebeğin ileriki yıllarda da sağlığını olumlu yönde etkilediğini ifade eden Uzm. Dr. Kaşıkcı, “Anne sütü, en doğal ve taze besindir. Bebeğin bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı direncini arttırır. Aynı zamanda bebeğin beden ve zeka gelişimini hızlandırır. Anne sütü alan bebekler diğer besinlerle beslenen bebeklerden daha zeki olurlar” diye konuştu.



Emzirmenin anne içinde birçok faydası olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Kaşıkcı, “Emzirme anne ile bebeğin arasındaki bağı kuvvetlendireceği gibi bir de rahmin toparlanıp eski haline dönmesine yardımcı olur ve doğum sonrası kanamaları azaltır. Anneyi meme kanseri, yumurtalık kanseri ve rahim kanserinden korur. Doğumdan sonra kilo vermesini çabuklaştırır. Anne sütü tüm bunların yanı sıra bebeğini emziren anneyi psikolojik olarak da rahatlatır” dedi.