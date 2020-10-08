Emzirilen bebekler daha sağlıklı bireyler olur

Anne sütünün bebek için en ideal, doğal, her zaman kullanıma hazır ve ucuz besin olduğunu dile getiren Prof. Dr. Ünal, “Anne sütü bebeğinizin ilk aşısıdır. Bebeğinizin sindirim sisteminde zararlı mikroorganizmaların çoğalmasını engeller ve enfeksiyonlara karşı onu korur. Sindirimi kolaydır ve ağrı kesici etkisi vardır. Uzun süre emzirilen bebekler daha huzurlu, zeka düzeyleri daha yüksek, erişkin yaşlarda daha sağlıklı bireyler olur. Emziren anneler de gebelikte aldığı kiloları daha hızlı verirler. Uzun süre bebeklerini emziren annelerde yumurtalık-meme kanseri, diyabet, depresyon, kanama ve osteoporoz daha az görülür. Zamanında doğmuş bebekler için en uygun beslenme şekli kendi annesi tarafından emzirilmesidir” diye konuştu.



Anne sütünün tek başına bebeğin tüm gereksinimlerini karşılar

Anne sütünün tek başına bebeğin tüm gereksinimlerinin ilk 6 ayda tamamını, enerji gereksiniminin 6 ila 12 aylarda yüzde 50 ve 12 aydan sonra yüzde 30’unu karşıladığına dikkat çeken Prof. Dr. Ünal, “Erken doğmuş bebeklerin de hızlı büyümek, daha az hasta olmak, hastalandıklarında daha hızlı iyileşmek ve daha sağlıklı olabilmek için anne sütüne daha çok ihtiyacı vardır. Anne ve bebek sağlığı için emzirme çok önemlidir. Geleceğimizi emanet edeceğimiz yavrularımızın sağlıklı olmaları ve daha iyi gelişmeleri için ilk 6 ay tek başına anne sütüyle beslemeli, emzirmeye 2 yaşına kadar devam etmeliyiz. Unutulmamalıdır ki sağlıklı bir toplum ve geleceğiniz için yapılacak en büyük yatırım anne sütüdür” ifadelerini kullandı.