Emre isminin anlamı nedir? Emre ne demek?

Emre ismi yüzyıllardır erkek çocukları için tercih edilmektedir. Toplumda sık rastlanan emre isminin anlamı birçok farklı kavramı içerir. Tarihten günümüze kadar gelen bu isim, çok sayıda ünlü kimsenin de ismi olmuştur.

Emre İsminin Anlamı

Emre ismi aşık anlamında kullanılır. Delicesine aşık olan, aşka müptela olan kimse anlamındadır. Ayrıca Emre ne demek sorusu kardeş, arkadaş anlamlarıyla açıklanmaktadır. Bu isim edebiyatımızda halk ozanları için de kullanılmaktadır. Bir başka anlama göre Emre, Cemre sözcüğünden gelmektedir. Baharda düşen cemreleri temsil etmektedir.

Emre Ne Demek?

Emre ismi bazı ilçelere isim olarak da verilmiştir. Sivas, Erzurum ve Manisa'da bu isimde ilçeler mevcuttur. Bunun dışında ünlü tasavvuf şairi Yunus Emre'nin de ismidir.