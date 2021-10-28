Emme manifoldu nedir, ne işe yarar ve arızası nasıl anlaşılır?

Araçların motor sistemine bağlı olarak çalışan bir parça olan marş motoruyla start verdiğimiz ünite ateşlemesi, birbirlerine bağlı olarak çalışan parçaların da aktif olması ile devam eder.

Emme Manifoldu Nedir?

Emme manifoldu, motora çekilen oksijenin silindirlere eşit bir şekilde dağıtılmasını sağlayan parçadır. Motorlar için de hayati bir önem taşır. Her zaman olduğu gibi diğer parçalarla ilişki içinde hareket eder. Dört zamanlı ve içten yanmalı ünitelerde emme manifoldu bazı valf ve vana parçaları ile birleştirilir. Hava motor içinde döngüsel hareket içinde bulunur. Sıralama ise, yanma, sıkıştırma ve egzoz şeklindedir.

Emme Manifoldu Ne İşe Yarar?

Emme işleminin, valf yardımı ile manifold bağlantılı bir şekilde silindirlere iletilmesi ile gerçekleştirilir. Döküm demir yapısı, boru şeklindedir ve motora direkt olarak giriş yapar. Tüm bu işlemler silindirler için oldukça önemlidir. Çünkü aksi bir durum olması halinde hava ya fazla ya da eksik çekilerek sistemin çökmesine yol açar. Bu sistem, eski karbüratörlü motorlarda emme manifoldunun silindirlere yakıt ve hava karışımını göndermesi ile oluyordu.

Devreye giren enjeksiyon motorlar, bu olayın püskürtülerek yapılmasını sağlar. Ama tek nokta enjeksiyonda püskürtme manifolda yapılır. 3. kısımda yer alan motorlara yüklenen çok noktalı enjeksiyon sisteminde de karışım değişik kısımlara yollanarak yapılır. İlk yapılan gönderim silindirlere doğru olurken son sistemde yakıt hava ikilisi ise, emme supaplarının arka tarafına doğru püskürtülür.

4.nokta motor sistemi incelendiği zaman, direkt enjeksiyon olarak geliştirilir ve benzin yakıtı yanma odasına, farklı bir yere gönderimi yapılmadan gönderilir. Bu sayede manifoldun yakıtı da içine aldığı işleyiş sadece hava nakline dönmüş oluyor. Tüm bahsettiğimiz işlemler basınç ve sıcaklık sensörleri ile anlık olarak takip edilebilir. Değişken olan emme durumlarında uzun ve kısa olmak üzere iki farklı geçiş yolu bulunur. Aracınız ile daha uzun bir süre rahatça gezebilmek ve aracınızı daha uzun yıllar kullanabilmek için olası arızalara karşı dikkatli olmanız gerekiyor. Aracınızda herhangi bir değişiklik ya da aksaklık hissettiğiniz anda işini iyi yapan bir ustaya aracınızı göstermeyi unutmamanız gerekir. Bu sayede aracınızı çok daha uzun yıllar boyunca rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Emme Manifoldu Arızası Nasıl Anlaşılır?

Emme manifoldu arızasının görülen ilk belirtilerden birisi aracın çekişten düşmesidir. Gaza yüklendiğiniz halde istediğiniz seviyeye ulaşılamamanız emme manifoldunda bir arızanın olduğunu gösterir. Sistemin bu şekilde bir aksaklığa uğraması kaçaklardan dolayı farklı basınca sahip olan havaya maruz kalması sonucudur. Çünkü motor yeterli oranda, istediği benzini alamadığı zaman, silindire gönderilen miktar da düşer. Patlamaların haliyle güçsüz ve yavaş kalması sonucunda tepkimeler son derece yavaşlar.

Motor içinde anormal bir durum olduğunu içini açmadan, dinleme yöntemini kullanarak da tespit edebiliriz. Rolanti durumunda bırakılan araç, eğer ki uğultu ve ıslık şeklinde sesler çıkartıyorsa ya da üniteyi durdurduğunuz zaman sistemin kapanmasında gecikme yaşanıyorsa da emme manifoldu arızası olduğuna işaret eder. O nedenle de olabildiğince yaşanan aksaklıklardan sonra hemen işinde uzman bir ustaya gitmeniz gerekir.