Emir Can İğrek - Müzik Kutusu akor ve gitar ritimleri

Dm Am

Dm

Ben bir ayyaşım, sekiz çizer ayaklarım

Am

Özlemişim sarhoşluğunu bu semtin sokaklarının

Gecenin 1’i, aptalın biri

Dm

Kalbinin dışında bekliyor içeri girmeyi

Dm

Şarkıcıyım ben Müzik kutundayım

Am

Arayıp bulamadığın o şarkıyım

Yani bence öyle olmalıyım

Dm Am

Başa döner

Gm

Bu gece yağmurda

Dm

Camında bi damlayım

Toprak kokusundayım

Gm

Islanmış serenatım