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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 16.07.2021 - 17:34 | Son Güncelleme:

Emel İsminin Anlamı Nedir? Emel Ne Demek? Emel Adının Özellikleri, Analizi Ve Kökeni

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Emel İsminin Anlamı Nedir? Emel Ne Demek? Emel Adının Özellikleri, Analizi Ve Kökeni

Dilimize Arapçadan geçmiş olan emel kelimesi, 18. yüzyılda literatüre girdi. Emel isminin sözlük anlamı gerçekleştirilmesi şartlara ve zamana bağlı olan hedeftir. Maksat, gaye, erek, amaç ve niyet kelimeleri bu isimle eş anlamlıdır. Emel isminin anlamı nedir? Bu isim Kur’an'ı Kerim'de geçiyor mu? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Emel, ülkemizde kız çocuklarına konan popüler isimler arasında yer alıyor. Türkiye'de 80 binden fazla kişi bu ismi taşımaktadır.

 Emel İsminin Anlamı Nedir? Emel Ne Demek?

 Emel isminin iki farklı anlamı vardır:

 İlk anlamı: Gerçekleşmesi arzu edilen, istenen, beklenen

 İkinci anlamı: Ümit, umu, dilek, tamah

 Emel İsminin Özellikleri

 Harf sayısı: 4

 Uğurlu sayısı: 10

 Sembol rengi: Sarı

 Emel İsminin Analizi

 Harflerinin analizine göre Emel isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

 1- İdealist. Hedeflerini gerçekleştirmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan.

 2- Özverili

 3- Başkalarının fikirlerine hoşgörülü.

 Emel Adının Kökeni

 Yaklaşık 3 asırdır kullanılmakta olan Emel ismi, Arapça kökenlidir.

 Emel İsminin Yanına Yakışan İsimler

 1- Ezel

 2- Gaye

 3- Arzu

 4- Hülya

 5- İrem

 6- Su

 7- Sedef

 8- Ela

 9- İpek

 10- Ayça

 Emel İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

 Emel ismi Kuran'ı Kerim'in 15. suresi olan Hicr Suresinde geçmektedir.

 Hicr Suresi / 3

 ''Bırak onları yesinler, içsinler, boş emellerle ve dünya nimetleriyle oyalanıp dursunlar. Çok yakında gerçeği bilecekler.

 

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