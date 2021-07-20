Elyesa isminin anlamı nedir? Elyesa ne demek? Elyesa adının özellikleri, analizi ve kökeni

Elyesa ismi ülkemizde nadir kullanılan isimlerden biridir. 2021 yılı itibariyle Türkiye'de yalnızca 1135 kişi bu ismi taşıyor. Bununla birlikte Elyesa ismi, en fazla İsrail'de kullanılmaktadır.

Elyesa İsminin Anlamı Nedir? Elyesa Ne Demek?

Elyesa isminin üç farklı anlamı vardır:

İlk Anlamı: Hz. İlyas'tan sonra İsrailoğulları'na gönderilen peygamber.

İkinci Anlamı: İnsanlara Allah'ın birliğini, ahiret gününü, cennet ve cehennemi tebliğ eden elçilerden biri.

Üçüncü Anlamı: Bolluk, hayırlı kazanç, bereket

Elyesa İsminin Özellikleri

Harf sayısı: 6

Diğer kullanımları: Alyasa ve Eliseus

Uğurlu sayısı: 4

Sembol rengi: Beyaz

Elyesa İsminin Analizi

Harflerinin analizine göre Elyesaisminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Batıldan değil haktan yana olan.

2- Doğru sözlü.

Elyesa Adının Kökeni

Elyesa ismi İbranice kökenlidir.

Elyesa İsminin Yanına Yakışan İsimler

1- İlyas

2- Yusuf

3- İsmail

Elyesa İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

Elyesa ismi birçok ayette geçmektedir. En'am Suresinin 86. ayetinde Allah'ın Hz. Elyesa'yı da diğer tüm peygamberler gibi aleme hidayete eriştirdiği bildirilir.