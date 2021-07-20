Elyesa isminin anlamı nedir? Elyesa ne demek? Elyesa adının özellikleri, analizi ve kökeni
Elyesa Kuran'ı Kerim'de adı geçen 25 peygamberden biridir. Tevrat'ta adı Elisha olarak geçen peygamber, Hz. İlyas, Hz. Musa ve Hz. Harun gibi İsrailoğulları'na gönderilmiştir. Hz. Elyasa başta ölüleri diriltmek üzere birçok mucize göstermiş olmasına rağmen kavminden çok az kişi ona iman etmiştir. Elyesa isminin anlamı ve kökeni nedir? Bu isim Kuran'ı Kerim'de geçiyor mu? İşte, merak edilen tüm detaylar.
Elyesa ismi ülkemizde nadir kullanılan isimlerden biridir. 2021 yılı itibariyle Türkiye'de yalnızca 1135 kişi bu ismi taşıyor. Bununla birlikte Elyesa ismi, en fazla İsrail'de kullanılmaktadır.
Elyesa İsminin Anlamı Nedir? Elyesa Ne Demek?
Elyesa isminin üç farklı anlamı vardır:
İlk Anlamı: Hz. İlyas'tan sonra İsrailoğulları'na gönderilen peygamber.
İkinci Anlamı: İnsanlara Allah'ın birliğini, ahiret gününü, cennet ve cehennemi tebliğ eden elçilerden biri.
Üçüncü Anlamı: Bolluk, hayırlı kazanç, bereket
Elyesa İsminin Özellikleri
Harf sayısı: 6
Diğer kullanımları: Alyasa ve Eliseus
Uğurlu sayısı: 4
Sembol rengi: Beyaz
Elyesa İsminin Analizi
Harflerinin analizine göre Elyesaisminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:
1- Batıldan değil haktan yana olan.
2- Doğru sözlü.
Elyesa Adının Kökeni
Elyesa ismi İbranice kökenlidir.
Elyesa İsminin Yanına Yakışan İsimler
1- İlyas
2- Yusuf
3- İsmail
Elyesa İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?
Elyesa ismi birçok ayette geçmektedir. En'am Suresinin 86. ayetinde Allah'ın Hz. Elyesa'yı da diğer tüm peygamberler gibi aleme hidayete eriştirdiği bildirilir.