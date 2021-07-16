Elvan İsminin Anlamı Nedir? Elvan Ne Demek? Elvan Adının Özellikleri, Analizi Ve Kökeni

Türkiye'de yaklaşık 27 bin kişi Elvan ismini taşıyor. Bunun dışında İran, Afganistan, Irak gibi İslam ülkelerinde de bu isim yaygın olarak kullanılmaktadır.

Elvan İsminin Anlamı Nedir? Elvan Ne Demek?

Elvan isminin üç farklı anlamı vardır:

İlk Anlamı: Alacalı, çok renkli

İkinci Anlamı: Farklı farklı, standart olmayan

Üçüncü Anlamı: Gaye, erek, maksat

Elvan İsminin Özellikleri

Harf sayısı: 5

Elvan uğurlu sayısı: 2

Sembol rengi: Mavi

Elvan İsminin Analizi

Harflerinin analizine göre Elvan isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Renkli bir karaktere sahip olduğu için bulunduğu her ortamda dikkat çeker.

2- Sakin bir tabiata sahiptir.

3- Uyumludur.

Elvan Adının Kökeni

''Levn'' kelimesinden türetilmiş olan Elvan ismi, Arapça kökenlidir.

Elvan İsminin Yanına Yakışan İsimler

1- Vildan

2- Ervah

3- Nagehan

4- Selcan

5- Elif

Elvan İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

Elvan ismi Kur’an'ı Kerim'in birçok ayetinde geçer.

Rum Suresi / 22: Dillerinizin ve ''renklerinizin'' farklı olması Allah'ın apaçık delillerindendir.

Bunun dışında Elvan ismi Zümer, Nahl ve Fatır surelerinde de geçer.