Elvan İsminin Anlamı Nedir? Elvan Ne Demek? Elvan Adının Özellikleri, Analizi Ve Kökeni
Dilimize Arapçadan geçmiş olan elvan kelimesi ''levn'' kökünden türetilmiştir. Levn kelimesi söz anlamına gelirken elvan sözcüğü de renkler demektir. Bu sözcük ''elvan elvan'' şeklinde ikileme olarak da kullanılabilir. Elvan elvan, çeşit çeşit, renk renk manasına gelir. Elvan isminin anlamı nedir? İşte, merak edilen tüm detaylar.
Türkiye'de yaklaşık 27 bin kişi Elvan ismini taşıyor. Bunun dışında İran, Afganistan, Irak gibi İslam ülkelerinde de bu isim yaygın olarak kullanılmaktadır.
Elvan İsminin Anlamı Nedir? Elvan Ne Demek?
Elvan isminin üç farklı anlamı vardır:
İlk Anlamı: Alacalı, çok renkli
İkinci Anlamı: Farklı farklı, standart olmayan
Üçüncü Anlamı: Gaye, erek, maksat
Elvan İsminin Özellikleri
Harf sayısı: 5
Elvan uğurlu sayısı: 2
Sembol rengi: Mavi
Elvan İsminin Analizi
Harflerinin analizine göre Elvan isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:
1- Renkli bir karaktere sahip olduğu için bulunduğu her ortamda dikkat çeker.
2- Sakin bir tabiata sahiptir.
3- Uyumludur.
Elvan Adının Kökeni
''Levn'' kelimesinden türetilmiş olan Elvan ismi, Arapça kökenlidir.
Elvan İsminin Yanına Yakışan İsimler
1- Vildan
2- Ervah
3- Nagehan
4- Selcan
5- Elif
Elvan İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?
Elvan ismi Kur’an'ı Kerim'in birçok ayetinde geçer.
Rum Suresi / 22: Dillerinizin ve ''renklerinizin'' farklı olması Allah'ın apaçık delillerindendir.
Bunun dışında Elvan ismi Zümer, Nahl ve Fatır surelerinde de geçer.