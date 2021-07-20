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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 20.07.2021 - 05:29 | Son Güncelleme:

Elmira isminin anlamı nedir? Elmira ne demek? Elmira adının özellikleri, analizi ve kökeni

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Elmira isminin anlamı nedir? Elmira ne demek? Elmira adının özellikleri, analizi ve kökeni

Mir kökünden türetilmiş olan Elmira ismi Arapça kökenlidir. Elmir ismi erkek, Elmira ismi ise kız çocuklarına verilir. Kelimenin sözlük anlamı soylu ve seçkindir. Muteber, müstesna ve asri kelimeleri bu isim ile eş anlamlıdır. Elmira isminin anlamı ve kökeni nedir? Bu isim Kur’an'da geçiyor mu? İşte, tüm detaylar.

Ülkemizde, 2000'li yılların başından itibaren popüler olan Elmira ismini kullanan kişi sayısı: 1890

 Elmira İsminin Anlamı Nedir? Elmira Ne Demek?

 Elmira isminin üç farklı anlamı vardır.

 İlk Anlamı: Güzide, seçkin, mümtaz

 İkinci Anlamı: Öncü

 Üçüncü Anlamı: Elzem olan, vazgeçilmesi mümkün olmayan

 Elmira İsminin Özellikleri

 Harf sayısı: 6

 Uğurlu sayısı: 3

 Renk sembolü: Turuncu

 Elmira İsminin Analizi

 Harf analizine göre Elmira isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

 1- Elmira, ismi gibi orijinal olan şeylere rağbet eder ve monotonluktan çok çabuk sıkılır.

 2- Dışa dönük ve konuşkandır.

 3- Küçük sürprizlerden hoşlanır.

 4- Geleceği çok fazla düşünmez, anı yaşar.

 5- Küçük şeylerden mutlu olmasını bilir.

 6- Açık sözlüdür

 Elmira Adının Kökeni

 Yaklaşık 2 asırdır kullanılmakta olan Elmira adı dilimize Arapçadan geçmiştir.

 Elmira İsminin Yanına Yakışan İsimler

 1- Aleyna

 2- Nisa

 3- Ela

 4- Maya

 5- Eda

 6- Açelya

 7- Rana

 8- Asena

 9- Ada

 10- Yelda

 Elmira İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

 Elmira ismi Kur’an'ı Kerim'in hiçbir ayetinde geçmemektedir.

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