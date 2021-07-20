Elmira isminin anlamı nedir? Elmira ne demek? Elmira adının özellikleri, analizi ve kökeni

Ülkemizde, 2000'li yılların başından itibaren popüler olan Elmira ismini kullanan kişi sayısı: 1890

Elmira İsminin Anlamı Nedir? Elmira Ne Demek?

Elmira isminin üç farklı anlamı vardır.

İlk Anlamı: Güzide, seçkin, mümtaz

İkinci Anlamı: Öncü

Üçüncü Anlamı: Elzem olan, vazgeçilmesi mümkün olmayan

Elmira İsminin Özellikleri

Harf sayısı: 6

Uğurlu sayısı: 3

Renk sembolü: Turuncu

Elmira İsminin Analizi

Harf analizine göre Elmira isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Elmira, ismi gibi orijinal olan şeylere rağbet eder ve monotonluktan çok çabuk sıkılır.

2- Dışa dönük ve konuşkandır.

3- Küçük sürprizlerden hoşlanır.

4- Geleceği çok fazla düşünmez, anı yaşar.

5- Küçük şeylerden mutlu olmasını bilir.

6- Açık sözlüdür

Elmira Adının Kökeni

Yaklaşık 2 asırdır kullanılmakta olan Elmira adı dilimize Arapçadan geçmiştir.

Elmira İsminin Yanına Yakışan İsimler

1- Aleyna

2- Nisa

3- Ela

4- Maya

5- Eda

6- Açelya

7- Rana

8- Asena

9- Ada

10- Yelda

Elmira İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

Elmira ismi Kur’an'ı Kerim'in hiçbir ayetinde geçmemektedir.