Elif isminin anlamı nedir? Elif ne demek?

Elif ismi, Arap alfabesindeki ilk harfin adıdır. Bu isim, harfin ince ve uzun şeklinden dolayı uzun boya benzetilir. Ve uzun boylu, zarif kız anlamında kullanılır. Aynı zamanda dostluk anlamını da içermektedir. Dostluk eden, sevgi dolu insan manasına gelir.



Elif İsminin Özellikleri



Elif ismi, güzelliğe ve zarafete işaret etmektedir. Letafeti, iyi huyu, ağır başlılığı temsil eder. Bu isme sahip olan kimseler hakikatli ve vefalıdır. Ailesine bağlı, çalışkan, sevilen kimselerdir. Güvenilir olan bu kimseler, toplumda herkes tarafından dost olarak kabul görür. Dostluk kurmada, sosyalleşme hususunda başarılıdır.



Elif İsmi Kur'an'da Geçiyor Mu?



Elif ismi Kur'an'da geçmektedir. Bakara, Yusuf, Yunus, Hud ve Araf surelerinin ilk ayetinde kullanılmıştır. Bu ayetlerde "Elif, lam, mim" şeklinde kullanılıp, sureye giriş anlamını taşımıştır.