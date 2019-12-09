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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 09.12.2019 - 01:05 | Son Güncelleme:

Elif isminin anlamı nedir? Elif ne demek?

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Elif isminin anlamı nedir? Elif ne demek?
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Yeni doğacak kız bebeklerine isim düşünen anne ve babalar, hem anlamlı hem de güzel isimleri araştırıyor. Elif ismi, Türkiye'de yaygın kullanılan ve anlamı değerli olan isimlerin başında geliyor. Zarif kız anlamında gelen Elif, iyi huyu, ağır başlılığı temsil eder. Peki, Elif isminin anlamı nedir? Elif ne demektir? İşte, Elif isminin özellikleri...

Elif ismi, Arap alfabesindeki ilk harfin adıdır. Bu isim, harfin ince ve uzun şeklinden dolayı uzun boya benzetilir. Ve uzun boylu, zarif kız anlamında kullanılır. Aynı zamanda dostluk anlamını da içermektedir. Dostluk eden, sevgi dolu insan manasına gelir.

Elif İsminin Özellikleri

Elif ismi, güzelliğe ve zarafete işaret etmektedir. Letafeti, iyi huyu, ağır başlılığı temsil eder. Bu isme sahip olan kimseler hakikatli ve vefalıdır. Ailesine bağlı, çalışkan, sevilen kimselerdir. Güvenilir olan bu kimseler, toplumda herkes tarafından dost olarak kabul görür. Dostluk kurmada, sosyalleşme hususunda başarılıdır.

Elif İsmi Kur'an'da Geçiyor Mu?

Elif ismi Kur'an'da geçmektedir. Bakara, Yusuf, Yunus, Hud ve Araf surelerinin ilk ayetinde kullanılmıştır. Bu ayetlerde "Elif, lam, mim" şeklinde kullanılıp, sureye giriş anlamını taşımıştır.

 

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