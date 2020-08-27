Elfin isminin anlamı nedir? Elfin ne demek?

Elfin hem Arapça hem de İngilizce kökenli isimlerden biridir. Eğlenceli ve keyifli anlamı ile beraber ilgi gören isimler arasında yer alıyor. Türkçedeki karşılığı ise, ‘Küçük yaramaz ve ele avuca sığmaz’ biçiminde ifade edilmektedir.

Elfin İsminin Anlamı

Elfin ismi İngilizcede bir kız adı olarak kullanılmaktadır. Arapçada ise özellikle, ‘1000’ rakamını ifade ettiğini söylemek mümkün. Gündelik yaşam içerisinde sözlük anlamı ve isim anlamı üzerinden ise genel olarak, ‘ele avuca sığmaz ve küçük yaramaz’ anlamları ile dikkat çekiyor. Bu anlamları üzerinden beğeni toplayan ve ilgi gören en özel ve güzel isimlerden biridir.

Özellikle okunuşu üzerinden bir kız çocuğu için değerlendirecek en hoş isimler içerisinde yer alıyor. Bu güzel adı tek başına kullanabilir ya da farklı isimler ile bir araya getirebilirsiniz. Ayrıca birçok kişi Elfin isminin Kur'an-ı Kerim'de geçip geçmediğini merak etmektedir. Elfin adı Kur'an-ı Kerim'de geçen isimler içerisinde yer alır.

Özel anlamı ile beraber minik yavrunuz için bir isim arıyorsanız Elfin adını değerlendirebilirsiniz. Her açıdan beğeni toplayan bu isim kız çocukları adına en yakışan özel adlardan biri olarak öne çıkıyor.