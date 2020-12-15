Elektrikli süpürge ile temizlenmemesi gereken 4 şey

İşte elektrik süpürgesi ile temizlenmemesi gereken yerler...

- Cam kırıkları

Bir bardak veya vazo düştü ve her yerde cam kırıkları var. Bu parçaları elektrikli süpürge ile temizlemeyin çünkü zara görebilir. Örneğin, cam kırıkları süpürge torbasını yırtabilir. Bu da daha fazla temizlik anlamına gelir. Bununla beraber cam kırıkları vakumun içini çizebilir ve hortumda sıkışabilir. Burada izlenebilecek en iyi yol, büyük cam parçalarını dikkatlice almak ve küçük parçaları da ıslak bezle temizleyebilirsiniz.

- Nemli şeyler

Genel ev temizliğinde kirli veya dağınık yerleri, elektrikli süpürgeyle hızlı bir şekilde temizleyebilirsiniz. Bazen zemin biraz ıslak olabilir ama yine de süpürgeyle üzerinden geçersiniz. Fakat, aynı şeyi bundan sonra yapmak istemeyeceksiniz. Eğer süpürgenin içi ıslanır veya nemlenirse, küf oluşabilir. Ayrıca nem, vakum kısmını da olumsuz etkiler. Bu yüzden süpürmeden önce zeminin tamamen kuru olduğundan emin olun.

- Dökülen makyaj malzemeleri

Yanlışlıkla pudra veya far tozu yer düşerse, süpürge ile temizlemek en kolay yol gibi görünebilir. Makyaj malzemesinin yapısına ve halıya bulaşı bulaşmamasına bağlı olarak, süpürge ile temizlememelisiniz. Çünkü, bazı durumlarda süpürgenin vakumu makyajı malzemesini emmek yerine yayabilir. Ayrıca far ve fondöten gibi farklı ürünler eriyerek süpürgenin tıkanmasına neden olabilir. Bunun yerine, dökülen malzemeyi yerden alıp, kalan kısmını da karbonatlı su karışımı ile temizlemek daha iyi olabilir.

- Tüy veya dökülen saçlar

Zemine veya halıya düşen birkaç tüyü süpürmek problem değil. Bununla birlikte, aynı anda çok fazla düşen saçları temizlemek, örneğin kesilen saçları fırça ile temizlemek daha iyi olabilir. Çünkü saçlar, süpürgenin fırçasına dolanarak kullanımını engelleyebilir.