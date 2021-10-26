Elektrikli Kombi ne kadar yakar? 12, 24 Kw elektrikli kombi kaç petek ısıtır?

Elektrikli kombiler saate bağlı olarak ortalama belli bir güç tüketimi gerçekleştirmektedirler. Bu doğrultuda farklı KW değeri üzerinden kombilerin kaç petek ısıttığı da yine merak edilen konular arasında yer alıyor.

Elektrikli Kombi Ne Kadar Yakar?

Kendi kapasitesi üzerinden ele alındığı vakit elektrikli kombiler 1 saat içerisinde ortalama %20 ila %50 arasında güç tüketimi gerçekleştirir. Böylece hem etkili bir şekilde ısınma ve sıcak su imkanı elde edilirken, aynı zamanda tasarruf etme şansı da yakalanmaktadır.

12 KW Elektrikli Kombi Kaç Petek Isıtır?

En çok merak edilen konular içerisinde 12 kw elektrikli kombinin ne kadar petek ısıtma durumu geliyor. Bu doğrultuda metrekare cinsi üzerinden ele alarak işlem gerçekleştirme gerekmektedir. Saatte 12 kw güç üretimi gerçekleştiren elektrikli kombiler toplamda 288 kw güç kullanım olanağı vermektedir. Bu şekilde ise ortalama 3 metrekarelik bir alan ısınabilir. Ona bağlı olarak ise öne çıkan metrekare ile beraber kaç tane petek ısıtılacağı bu şekilde anlaşılabilir.

24 KW Elektrikli Kombi Kaç Petek Isıtır?

Aynı şekilde 24 kw elektrikli kombi üzerinden bakıldığı vakit yine kaç tane petek ısıtabileceği anlaşılabilir. Bu bağlamda 12'nin 2 katı olduğu için toplamda 6 metrekarelik bir alana ısıtmak mümkün. Bu şekilde ele alınacak olan metrekare cinsinden kaç tane Petek ısıtabileceği oda içerisindeki peteğe bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Bu şekilde oldukça yüksek bir kapasite kapsamında elektrikli kombilerin kw üzerinden ısı verebileceğini söylemek mümkün.