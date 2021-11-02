Ele batan kıymık nasıl çıkarılır, kendiliğinden çıkar mı? Tırnağa batan kıymık nasıl çıkar?

Kıymık batması yaşanması durumunda kıymığın hemen olarak çıkarılması gerekmektedir. Çıkarılmayan kıymıklar iltihap yapabilir ve kişilere büyük bir ağrı yaşatabilir. Özellikle kıymığın, kendi kendine yok olmasını beklemek bazı durumlarda uzun vadeli acı verebilir.



Ele Batan Kıymık Nasıl Çıkarılır?



Ele batan kıymıklar da ilk tercih edilen yöntemlerden biri bant kullanmaktır. Bu yöntem genel olarak ucu gözüken kıymıklar için tercih edilmektedir. Kıymığı kolay bir şekilde tutan bant sayesinde, kıymık derine girmeden çıkarılabilir. Ancak derin kıymıklar da bu yöntem işe yaramaz. Bant ile kıymık çıkarma işlemi şu şekilde yapılmaktadır;

Öncelikle kıymığın çevresinin sabun ile yıkanması ve sonrasında kuruması gerekmektedir.

Kıymığın üst bölümüne bant konulduktan sonra parmak yavaş yavaş masaj hareketleri ile ovulur.

Ortalama beş dakika boyunca bant parmak üzerinde bekletilir.

Sonrasında yavaş bir şekilde bandın çıkarılması gerekmektedir.

Bandın çıkarılmasından sonra kıymığın çıkıp, çıkmadığını kontrol ediniz daha sonrasında ise ılık bir su yardımı ile parmağını temizleyiniz.

Diğer tercih edilen yöntemlerden biri küçük bir ekmek parçasının yara bandı üzerine konulmasıdır. Yara bandı üzerine konulan ekmek parçası ile parmağınızı sarın. Ancak ekmek, tam olarak kıymığın battığı alana denk gelmelidir. Özellikle uyumadan önce bu işlemi uygulamanız daha doğru olacaktır. Sabah, parmağınızı açarak kıymığın çıktığını görebilirsiniz.



Ele Batan Kıymık Kendiliğinden Çıkar mı?



Kıymık batmasından sonra çoğunluk vücut bir süre sonra kıymığı yok etmektedir ve vücuttan atmaktadır. Ancak bazı durumlarda kıymığın deri içerisinde kalması zararlı olabilir. Özellikle kişinin sinir sistemine zarar verebilir veya tetanos kapmasına yol açabilir Bununla beraber kıymık iltihap yapabilir ve kişinin uzun süre boyunca ağrı çekmesine yol açabilir. Eğer kıymığı doğal yollar ile çıkaramıyorsanız, mutlaka bir hekim tarafından destek almanız gerekmektedir. Hastane ortamında kolay bir şekilde kıymık çıkarılabilir.



Tırnağa Batan Kıymık Nasıl Çıkar?



Öncelikle tırnağa kıymık batması durumunda mutlaka kıymığın derinliğini göz önünde bulundurunuz. Aşırı derine kıymık batması durumunda mutlaka profesyonel bir doktor tarafından destek almanız gerekmektedir. Kıymığın çok derine girmesi veya iltihap oluşturması durumunda bir doktor müdahalesi daha doğru olacaktır. Ancak kıymık çıkabilecek bir durumda ise cımbız yardımı ile kolay bir şekilde bu işlemi tamamlayabilirsiniz. Tırnağa batan kıymık cımbız ile şu şekilde çıkarılmaktadır;