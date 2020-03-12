Elbiseden, halıdan ve koltuktan mum lekesi nasıl çıkar?

Evinizin dekoratif ürünlerinden birine, kumaşlara veya elbiselere mum döküldüğü anda yapmanız gereken sakin kalmak ve kurumasını beklemek. Mum lekesi kurumadan yapılacak müdahale, çeşitli sorunlara yol açabilir. Mum lekesi tazeyken onu buzla kurutabilir, ardından müdahale işlemine başlayabilirsiniz.

Elbiseden Mum Lekesi Nasıl Çıkar?

Elbiseleriniz mum lekesine maruz kalmışsa yapmanız gerekenleri mutlaka bilmelisiniz.

- İlk olarak mum lekesinin iyice kuruduğundan emin olunuz. Emin olmadan, mum lekesine herhangi bir müdahalede bulunmayınız.

- Elinizde varsa yumuşak bir fırçayla, kuruyan mum lekesine yavaşça müdahale yapınız.

- Fırçayla kazıma işlemi bittikten sonra, lekenin bulunduğu yerin alt ve üst kısmına kağıt havlu yerleştirin ve orayı ütülemeye başlayın. Leke kağıt havluya geçtikten sonra, işleme son verebilirsiniz.

Halıdan Mum Lekesi Nasıl Çıkar?

Mum lekesinin halıda tam kuruma süresi diğerlerine göre biraz daha zahmetlidir. Halıdaki mum lekesinin donduğundan emin olduktan sonra, yapacağınız ufak işlemlerle lekeden kurtulabilirsiniz.



- Kör bıçak alarak mum lekesini halıdan yavaşça çıkarmaya çalışın.

- Sonrasında halının üzerinde yağlı bir kağıt yerleştirin ve yağlı kağıt lekeyi tam emene kadar, ütüyle üzerinden geçiniz.

- Ütünün halıya zarar vermemesine dikkat ediniz. İşlem tamamlandıktan sonra, bulaşık süngeriyle halınızı ovalayın. Halıdaki mum lekesinden bu sayede kurtulabilirsiniz.

Koltuktan Mum Lekesi Nasıl Çıkarılır?

Koltuktan mum lekesi çıkarmanın iki yöntemi vardır. Halı ve elbiselerden mum çıkarmada kullanılan iki yöntemi de burada kolaylıkla kullanabilirsiniz.

- İlk olarak mumun iyice kuruduğundan emin olunuz. Elinizi koltuğa zarar vermeyecek çatal, kaşık veya kör bıçak alarak, kazımaya başlayın.

- Kazıma işlemini tamamladıktan sonra yapmanız gereken, kağıt veya yağlı havluyu koltuğun üzerine koyun ve ardından birkaç dakika ütüleyin. Leke bu esnada havluya geçecektir ancak kalan kısmı, bulaşık süngerin üzerine koyacağınız hafif deterjan ile geçirebilirsiniz.

Mum Lekelerini Temizlerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

- Mum lekesi henüz ıslakken müdahale etmemelisiniz. Çünkü ıslak mum lekesi, bunun daha fazla yayılmasına neden olacaktır. O yüzden en doğrusu iyice kurumasını beklemek olacaktır.

- Ütüyle leke bölgesini kontrol etmeye çalışırken dikkatli olmalısınız. Ütünün tüm lekeyi kapsadığını ve yaptığınız yere aşırı baskı yapmadığınızdan emin olunuz.

- İhtiyacınız olursa, ütü uyguladığınız kağıt havluyu değiştirebilirsiniz. Leke bu şekilde iyice çıkar. Ancak kağıt havlunun renksiz (beyaz) olmasına dikkat ediniz.

- Mum lekesi için kazıma işlemi yapacağınız aletin keskin olmadığına dikkat ediniz. Aletin keskin olması demek, elbise, kumaş ve diğer ürünlerinizin zarar göreceği anlamına gelecektir. Bu konuda dikkatli olmaya çalışabilirsiniz.