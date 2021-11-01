El parmağında tendon kopması nasıl anlaşılır? El tendonu koparsa ne olur? Parmak tendonu kaç günde iyileşir?

Tendon kopması genellikle hareket kısıtlılığı, morarma, ağrı ve ciddi acı hissi ile birlikte görülen ve hızlıca tıbbi müdahale gerektiren bir sağlık sorunudur.



El Parmağında Tendon Kopması Nasıl Anlaşılır?



Halk arasında tendon kavramı pek bilinmemekle birlikte tendon kopması veya sıkışması ya da yırtılması hallerinde acı bir biçimde farkına varılan vücudun önemli bir parçasıdır. Kas sistemini iskelete bağlayan bağlara "tendon" denmektedir.



El parmağında tendon kopması yırtılan bölgenin morarması, şişmesi ve genellikle de bir küt sesinin duyulması ile meydana gelir. El parmağında tendon kopması çok ciddiye alınmalıdır ve gecikmeksizin doktora başvurulmalıdır.



El Tendonu Koparsa Ne Olur?



İnsan vücudunu meydana getiren kas sisteminin bir parçasını oluşturan tendonlar 2 çeşittir:

Görevi eklemleri açmak olan tendonlar.

Görevi eklemleri kapatmak olan tendonlar.

Tendon kopması, yırtılma ya da sıkışması çoğunlukla amatör ve profesyonel sporcularda görülmektedir. Çünkü sporcuların kasları fazla çalışmaktadır. Zaman zaman bu tendonlarda kopma meydana gelebilir. Tendon kopması sırasında "küt" diye bir ses işitilir. Bu kopma ile birlikte hareket kısıtlılığı meydan gelir. Şiddetli bir ağrı, bölgede morarma görülür. Hissedilen acı kişiye uyutmaz, uykusuz kalınır, günlük hayattaki rutin işlere devam etmek neredeyse imkansız hale gelir.



El tendon kopmasında gecikmeksizin tıbbi yardım alınmalıdır. Ancak hemen yapılacak iş, yırtılan bölgeye soğuk kompres yapmaktır. Soğuk kompres ağrıyı ve acıyı hafifletir. Bunun için buzun temiz bir beze ya da havluya sarılarak yırtığın meydana geldiği bölgeye konulması gerekir. Fakat asla buz doğrudan tatbik edilmemelidir.



Parmak Tendonu Kaç Günde İyileşir?



El ve parmaklar günlük yaşamda en fazla kullanılan uzuvlardır. Bu sebeple parmak tendonu kişinin yaşam kalitesini ciddi biçimde düşüren bir yaralanma türüdür. İlk acil müdahaleden sonra tıbbı tedaviye geçilir. Tendon yaralanmalarında iyileşme süreci 6 haftaya kadar çıkabilir. Hastanın istemsiz hareketleri yırtığın tekrarına ve kopmalara sebep olabileceğinden iyileşme sürecinde özenli ve dikkatli olması gerekmektedir.



Her ne kadar 6 haftaya kadar iyileşme olabileceği söylenebilse de tendon yırtığının durumuna göre bu iyileşme süreci ayları bulabilir. Tüm bu nedenlerden ötürü sabırlı olmak ve tedaviye harfiyen uymak gerekir. Yaralanan tendonu çok erken yani tam iyileşme gerçekleşmeden kullanmaya başlamamak gerekiyor.

Tendon yırtıklarında tedavi, yırtığın meydana geldiği bölgeye göre değişiklikler gösterir. Fakat tedaviyi başlıca şöyle sırlamak mümkündür:

Tendon yırtıklarında en fazla tercih edilen tedavi yöntemi PRP tedavidir. Yani vücudun başka bir yerinden pıhtılaşmış kan alınarak şırınga yardımı ile yırtığın olduğu bölgeye enjekte edilir.

Tendon yırtıklarında en önemli konu, hastanın en fazla 36 saat içerisinde sağlık kuruluşuna intikal ettirilmelidir ve derhal tedaviye başlanmalıdır.

Tendon tedavisinde PRP yöntemi tedavi sürecini hızlandırmaktadır.

Tendon yırtıklarında vücudun başka bölgelerinden alınan tendon protezleri uygulaması ile tedavi ve tamir işlemi gerçekleştirilmektedir.

Tendon yırtığında cerrahi müdahale yapıldıktan sonra hastanın mutlaka istirahat etmesi gerekmektedir.

Hasta tamamen iyileşmeden asla günlük rutin hayatına dönmemelidir. Yırtılan bölgeyi de yavaş yavaş ve dikkatli bir biçimde kullanmaya başlamalıdır.