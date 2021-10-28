El freni ne işe yarar ve ne zaman çekilir? El freni teli koparsa ne olur ve el freni tutmuyor arızaları

El freni bir araç içerisinde her zaman sorunsuz bir şekilde çalışması gereken en önemli parçalarından biridir. Sağlıklı şekilde trafikte seyir almak ve herhangi bir kazayı önleyebilmek noktasında, önemli bir potansiyel teşkil ediyor.

El Freni Ne İşe Yarar?

El freni aynı zamanda karayolu araçları için park freni olarak da bilinmektedir. Özellikle park halindeyken aracın güvenli bir şekilde sabit kalmasını sağlayan mekanizma el freni olarak bilinir. Aracı güvenli bir biçimde hareketsiz tutabilmek için büyük bir öneme sahiptir. Araç içinde yer alan mekanizma ile beraber tekerlekleri ve tüm sistemi kilitleme özelliğine sahiptir. Bu sayede düz yolda ya da yokuş alanlarında araç herhangi bir şekilde hareket etmeden sabit bir şekilde durabilir. Hatta sadece kontak kapatıldığı zaman değil, araba çalışırken de aynı zamanda güvenli bir şekilde bekleme şansı elde edilebilmektedir.

El Freni Ne Zaman Çekilir?

Farklı araçlarda yer alan el freninin en önemli görevi, park halindeyken aracın hareketsiz bir şekilde durmasını sağlamaktır. Bu sebepten dolayı araç dururken ve park halindeyken mutlaka el freni çekilmelidir. Böylece arabanın kayması ile beraber istemsiz şekilde hareket etmesinin önüne geçilir. Diğer yandan herhangi bir trafikte seyir alırken, yokuş alanlarında motor çalışırken de el freni kullanılabilmektedir. Böylece araç herhangi bir kayma yaşamadan güvenli şekilde sabit durabilir. Tabii yokuş alanlarında motoru çalışan araç için, el freni üzerinden aracın nasıl kaldırılacağı iyi bilinmelidir. Aksi takdirde araç ileri ya da geri hareket edebilir.

El Freni Teli Koparsa Ne Olur?

El freni bir araç içerisindeki en önemli güvenlik parçaları içerisinde yer alır. Bu sebepten dolayı el frenini kullanırken çok dikkatli olmak gerekmektedir. Zira zaman içerisinde kullanıma bağlı olarak birtakım sorunlar meydana gelebilir. Bunlar içerisinde en önemli problemler arasında el freni telinin kopması geliyor.

El freni teli kopması ile beraber aracın sabit kalması mümkün olmaz. Özellikle el freni içerisindeki telin kopması üzerinden, el fren çok daha yumuşak ve hassas bir hale gelir. Bu doğrultuda mekanizma ne kadar kullanılırsa kullanılsın aracın hareketsiz kalmasını engelleyemez. Özellikle telin kopması ile beraber mutlaka bu parçaların değiştirilmesi gerekmektedir. Genelde gevşemesi üzerinden belli bir tamir yapılabiliyor. Fakat eğer kopma söz konusu ise mutlaka teknik servis kapsamında yeni bir parça yerleştirilmelidir.

El Freni Tutmuyor Arızaları

El freni eğer tutmuyorsa bu konuda birtakım arızalar söz konusu olabilmektedir. Özellikle bu sorunların başında el freni teli olması geliyor. Böyle durumlarda yapılması gereken hemen el freni telinin yeni bir parça üzerinden değiştirilmesidir. Öne çıkan bir diğer sorun ise el freni telinin gevşemesidir. Ancak bu durum ise yapılacak olan tamirat ile beraber yeniden eski haline getirme şansı sağlar.

El freni donması ve kilitlenmesi de yine yaşanan sorunlar içerisinde yer almaktadır. Özellikle kış koşullarında meydana gelen bu sorun mutlaka en kısa süre içerisinde giderilmelidir. Diğer taraftan paslanma ya da zaman içerisinde aşınma gibi durumlar da yine el freni üzerinden meydana gelen problemler içerisinde yer alıyor. Bu tür sorunlar ile karşı karşıya kalmamak için ise mutlaka periyodik bakımının yapılması önemlidir.