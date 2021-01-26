Eksikliği enfeksiyonlara yatkınlığı arttırıyor... D vitamini nelerde bulunur?

İç Hastalıklar Uzmanı Dr. Nesibe Karakuş, bağışıklık üzerinde önemli etkilere sahip D vitamininin önemi ve eksikliğinin neden olduğu rahatsızlıklar hakkında açıklamalarda bulundu. Dr. Karakuş, “D vitamini eksikliği, kemiklerin yumuşaması (osteomalazi), kemik erimesi(osteoporoz) gibi kemik hastalıklarına yol açar. Bununla birlikte yetersizliği, akut viral enfeksiyonlarla ilişkilendirilmiş. Bu yüzden D vitamini düzeyi önemlidir" dedi.



Koronavirüse karşı D vitamini



D vitamininin bağışıklık sistemi üzerinde etkileri olduğunu belirten Dr. Karakuş, “D vitamini, yağda çözünen ve immün sistem üzerine etkileri olan bir vitamindir. Yapılan çalışmalarda, yetersizliği, akut viral enfeksiyonlarla ilişkilendirilmiş. Ayrıca antiviral etkinliğinde kişilerin D vitamini düzeyinin önemli olabileceği vurgulanmıştır. D vitamininin immünmodulatör ve viral enfeksiyonlardan koruyucu özelliği vardır. Covid-19'da ilk 3 gün 4000-5000 ünite, 3 hafta 2000-3000 ünite D vitamini verilmesi, Covid-19'dan korunmak için 2000Ü/gün D vitamini kullanılması da önerilmektedir" açıklamasında bulundu.



D vitamini eksikliği



Ayrıca son bilimsel çalışmalarda D vitamini eksikliğinin tümör gelişimine (kalın bağırsak, meme, prostat kanserleri), kalp damar hastalıkları, enfeksiyonlara yatkınlıkta artış, kronik yorgunluk, diyabet, hipertansiyon, depresyon, romatizmal hastalıklar, kalp hastalıkları gibi sağlık sorunlarına yol açabildiğini belirten Dr. Karakuş, “Bununla birlikte çocuklarda Raşitizm, yetişkinlerde özellikle kemik mineral eksikliğine bağlı Osteomalazi hastalığına neden olabilmektedir" dedi.



D vitamini eksikliğinin belirtileri



Uzm. Dr. Nesibe Karakuş, D vitamini yetersizliğinin belirtilerini şu şekilde sıraladı:



“Genel yorgunluk. Halsizlik hali. Tüm vücutta veya bazı bölgelerde kemik ağrıları. Denge problemi ve kuvvet kaybı. Sık beliren baş ağrısı. Tırnak kırılması, saç dökülmesi. Kilo verememe veya yavaş kilo verme. Üşüme ve terleme. Uyku problemi."

D vitamini değeri



D vitamini değeri hakkında Dr. Karakuş şu açıklamalarda bulundu:



“20 ng/ml düzeyi çok eksiklik, 20-30 ng/ml arası yetmezlik, 30 ng/dl üzeri normal olarak tanımlanır. D vitamini 30 ng/ml üzerinde olmalı, 30ng/ml-50 ng/ml arasında tutmalıyız. Bu değerin 50-80 ng/dl arasında tutulmasını önerenler de mevcut. D vitamini ihtiyacını ise hastanın düzeyine göre karar veririz. D vitamini 30 ng/dl altında ise, haftada 50 bin ünite dozunda 6-8 hafta yükleme yaparız. İdame tedavide günlük 800-1500 ünite arası önerilir. Ben pratik kullanımda idame tedavide hastaya göre 2000 veya 4000 ünite olarak veriyorum."



D vitamininin faydaları



Uzm. Dr. Nesibe Karakuş, D vitaminin faydalarını ise şöyle sıraladı:



"D vitamini parathormonla birlikte hareket ederek kalsiyum, fosfat dengesini sağlar. D vitamini etkisini, vücudun hemen hemen her hücresinde bulunan D vitamini reseptörü (VDR) ile etkileşerek gösterir. Başlıca etkilerini ince bağırsak, böbrek ve kemik üzerinde gösteren D vitamininin diğer dokular üzerinde de etkileri mevcuttur. Bu dokular arasında hematopoetik (kan ile ilgili sistem) ve immün sistem ile ilgili dokular, kalp kası, iskelet kası, düz kas, beyin, karaciğer, meme dokusu, endotel (damar çeperini döşeyen örtü), deri ve hipofiz, endokrin bezler, pankreas beta hücreleri (insülin salgılayan hücreler), böbrek üstü bezi, troid, over ve testisler gibi endokrin bezleri vardır. D vitamininin pankreastan insülin salgısı, hipofizden prolaktin salgısı, kas kasılması, karaciğer yenilenmesi üzerinde etkileri mevcuttur. Meme, kas ve kemik doku hücreleri, barsak dokusundaki anormal hücre oluşumunu engellemek üzerinde de düzenleyici etkisi mevcuttur."





D vitamini nelerde bulunur?



D vitamininin hayvansal ve bitkisel gıdalarda bulunduğunu aktaran Dr. Karakuş, “Bizim doğru besinlerle aldığımız kolesterol cildimize gelen güneş ışınları (UVB)ile aktive olarak kullanılır hale getirilir. D vitamini; süt, ayran, kefir, peynir, yoğurt gibi süt ürünlerinde, tereyağı, ton balığı, somon, uskumru, karaciğer, yumurta sarısı ve havuç, brokoli, mantar gibi sebzelerde" bulunur dedi. Dr. Nesibe Karakuş, D vitamini yüksekliğinin zararları hakkında da şunları söyledi:



“Yüksek D vitamini kalsiyumu yükseltir. D vitamini toksik dozunda daha çok kalsiyum yüksekliğine bağlı gelişen şikayetlerle karşılaşılır. Çok su içme, çok idrara çıkma, bulantı, kusma, kabızlık, peptik ülser, kas güçsüzlüğü, kemik ağrısı, konsantrasyon azlığı, yorgunluk, psikoz gibi şikayetler olabilir."