Ekmeğin küflenmesini önlemenin yolları

Küfler çok sayıdaki mantar türleri içerisinde, mikroskop ile görülebilen canlılardır. Bu canlıların üremeleri için en uygun ortam ise nemli ortamlardır. Özellikle nemli ya da ıslak besin maddeleri bu canlıların hem besin ihtiyaçlarını hem de nem ihtiyaçlarını karşıladığından dolayı onların üremeleri için en elverişli yerler arasındadır. Ekmeklerin küflenmelerini önlemek içinse öncelikle bu besinlerin kuru ortamlarda saklanmalarına dikkat edilmesi gerekir.

EKMEĞİN KÜFLENMESİNİ ÖNLEMENİN YOLLARI