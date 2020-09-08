Eklem ağrıları neden olur?

Yaş ilerledikçe ve eklemlerde kıkırdak oluşturan kollajenin bozulması ağrıların ortaya çıkma ihtimalini artırır. Artrit veya osteoartrit artritli olanlar eklem ağrıları açısından daha büyük risk taşırlar. Artrit daha çok iltihaplı eklem romatizmaları için kullanılan bir tanımdır. Osteoartrit halk arasında bilinen adıyla kireçlenme yaşa travmalara ve postoperatif durumlara bağlı kıkırdak hasarı ve kemik değişikliklerini tanımlar.

Bazı sporlar eklem hasarına neden olabilir

Tekrarlayan hareketler yapmaktan dolayı aşırı kullanım, örneğin; koşucular uzun süreler boyunca sıklıkla eklem ağrıları hissederler. Belirli bir mafsal üzerinde tekrar tekrar baskı uygulayan diğer spor ve hobiler de dans, bisiklet, yoga, jimnastik, futbol, kürek çekme gibi semptomları daha da kötüleştirebilir. Tekrarlayan hareketler, yarışmalı sporlar, salon sporları ve mesleki zorlanmalar eklem hasarına sebep olarak ağrıya sebep olurlar.

Kas ve eklem ağrılarına neden olan durumlar:

- Kötü duruş eklemlerin düzgün çalışmasını olumsuz etkiler.

- Yaralanmalar darbe veya travmalar,

- Hareketsizlik oturarak çalışmak gibi hareketsiz bir yaşam tarzı,

- Hashimoto tiroiditi ve diğer hipotirodiler,

- Fibromiyalji sendromu hastalıklar,

- Miyofasial ağrı sendromu,

- Miyopatiler,

- Nöropatiler,

- Kas ağrıları veya eklem üzerinde baskı yapan yaralanmalar

- Eklem çevresindeki kasların zayıflığı antrenmansızlığı eklem gevşeklikleri,

- Osteoporoz osteomalazi gibi patolojik kemik hastalıkları,

- Nadir durumlarda enfeksiyon veya grip gibi viral ve bakteriyel hastalıklar kas ve eklem ağrılarına sebep olabilir.