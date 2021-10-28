Egzoz muayene ücreti ne kadar ve kaç para? 2021 otomobil, kamyonet ve motosiklet egzoz muayene ücreti

Her aracın kullanım amaçları ve özellikleri ile beraber tüm mekanik yapıları değişkenlik gösterir. Bu sebepten dolayı muayene de farklı fiyatlandırma üzerinden ele alınmaktadır. Ayrıca araçların bulunduğu sınıfa bağlı olarak farklı egzoz emisyon çalışmaları buna göre ele alınır.

Egzoz Muayene Ücreti Ne Kadar ve Kaç Para?

Egzoz muayene ücreti genel olarak bütün araçlar için ortak şekilde ele alınır ve belli bir fiyat doğrultusunda gerçekleştirilir. Bu bağlamda egzoz gazı emisyon ölçüm 1 Ocak 2021 Tarihi itibari ile, 90 TL olarak sabitlenmiş durumda. 2020 yılı içerisinde 80 TL olan bu miktar, artış göstererek şu an 90 TL olarak öne çıkıyor. Bu doğrultuda aracın sınıflandırması ne olursa olsun, ortak şekilde egzoz muayene ücreti 90 TL olarak ele alınmaktadır.

2021 Otomobil Egzoz Muayene Ücreti

2021 yılı itibariyle otomobil egzoz muayene ücreti 90 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu doğrultuda TÜVTÜRK üzerinde yapılacak araç muayene ödemesi ile beraber, aynı şekilde otomobil egzoz muayene ücreti de ödenmelidir. Daha sonra TÜVTÜRK istasyonlarında bulunan egzoz muayene kısmına araçlar eşliğinde gidilerek gerekli testlerin yapılmasına imkan sağlanabilir. Böylece egzoz muayene işleminin yapılması ile beraber genel araç muayenesine giriş yapılabilir.

2021 Kamyonet Egzoz Muayene Ücreti

Aynı şekilde 2021 yılı üzerinden bakıldığı vakit kamyonet içinde 90 TL egzoz emisyon muayene ücreti bulunmaktadır. Her ne kadar araçların cinsine bağlı olarak genel araç muayene ücretleri değişkenlik gösterse bile, egzoz emisyon ölçümü ücreti sabit olarak ele alınmaktadır. Tabii zaten otomobil ile beraber kamyonet aynı kategoride yer aldıkları için, muayene ücretleri de eşit olarak 2021 yılı kapsamında öne çıkar. Bu doğrultuda 370 2,88 TL genel araç muayene ücreti ile beraber 90 TL Egzoz emisyon ücreti ödemesi gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

2021 Motosiklet Egzoz Muayene Ücreti

Otomobil ile beraber egzoz emisyon muayene ücreti merak edilen araçlar içerisinde şüphesiz motosiklet gelir. Günümüzde yaygın olarak kullanılan bu araç kapsamında, 2021 ya da itibariyle 90 TL değerinde egzoz muayene ücreti bulunmaktadır. Bu muayene ücretini ödemek suretiyle genel araç muayene kısmına giriş yapılabilir. Tabii motosikletler için genel istasyon muayenesi ise 189,98 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu muayene ücreti ile beraber egzoz emisyon ücreti aynı şekilde TÜVTÜRK bünyesinde ödenir. Böylece motosiklet gerekli testler için egzoz muayene kısmına giriş yapar ve eğer durum olumlu ise belge alır. Daha sonra bu belge ile beraber motosikletin yanı sıra tüm farklı araçlar genel araç muayenesine giriş yapma hakkına sahip olur.

2021 Egzoz Muayene Nerede Yapılır?

Genel olarak 2021 yılı itibariyle egzoz emisyon muayene ölçümü, Tüvtürk muayene istasyonlarında genel anlamda yapılmaktadır. Bu muayene istasyonları ise 81 ile bütün farklı noktalarında yer almaktadır. Bu konuda TÜVTÜRK bünyesinde egzoz emisyon bölümü ayır bir noktada yer almaktadır. Muayene saatinden 1 ya da 2 saat önce gelmek suretiyle, bu işlemleri herhangi bir sorun yaşamadan güvende gerçekleştirmek mümkün. Tabii egzoz muayene ölçüleri aynı zamanda TÜVTÜRK ile beraber birçok farklı özel serviste de yapılabilmektedir. Bu alanlar TÜVTÜRK kontrolünde ve devlet güvencesi kapsamında belli başlı yerlerdir.