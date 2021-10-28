Egzos gazı emisyon ölçümü nedir, nasıl ve nerede yapılır? Egzoz gazı emisyon ölçümü ne kadar sürer

Belirli aralıklarla periyodik olarak gerçekleştiren egzoz gazı emisyon ölçümü, tüm araçlar için ortaktır ve mecburidir. Tabii bu ölçümün nasıl ve nerede yapılacağı, aynı zamanda ne kadar sürede gerçekleşeceği merak edilen konular içerisinde yer alıyor.

Egzos Gazı Emisyon Ölçümü Nedir?

Trafikte seyir halinde olan araçların egzozundan çıkan gazların sebep olduğu hava kirliliğini önlemek amaçlı, egzoz emisyon muayenesi gerçekleşmektedir. Aynı zamanda zararlı etkilerinin çevreye daha kötü bir durum yaratmaması konusunda, bu durum düzenli olarak muayene edilir. Özellikle araç yakıtların yanması ile beraber egzozdan çıkan duman, belli bir ölçümün dışında olduğu vakit çevreye ve insan sağlığına zarar verir. Bunu önleyebilmek için gerçekleştirilen ölçme egzoz gazı emisyon ölçümü denmektedir. Mutlaka yapılması gerekir ve genel araç muayenesi dışında ayrı ve ücreti bulunur.

Egzos Gazı Emisyon Ölçümü Nasıl Yapılır?

En çok merak edilen konular içerisinde egzoz gazı emisyon ölçümü nasıl yapıldığı geliyor. Yeni araç alan ve ilk defa bu ölçme girecek olan kişiler için bu durum büyük bir görünüme sahiptir. Genel anlamda periyodik olarak gerçekleştirilen egzoz gazı emisyon ölçümü, TÜVTÜRK bünyesinde gerçekleşmektedir. Yani diğer bir ifade ile TÜVTÜRK araç muayene istasyonları üzerinden ele alınır.

- Bunun için öncelikle TÜVTÜRK resmi internet adresi üzerinden randevu alınması gerekmektedir.

- Aynı zamanda bu randevu genel olarak araç muayene istasyonlarında da alınabilir.

- Daha sonra sıra alınarak geniş yapılmalı ve merkez bünyesinde egzoz emisyon ölçüm ücreti ödenmelidir.

- Ödeme yapıldıktan sonra alınan belge ile beraber emisyon ölçüm kısmına gidilmeli ve araç muayeneden geçmelidir.

- Eğer herhangi bir sorun yok ise yeniden genel araç muayene sırasına girilmeli ve işlem gerçekleştirilmektedir.

Aşamalı olarak bu süreç doğrultusunda, tüm ortak araçlar için egzoz emisyon muayenesi yapılabilmektedir.

Egzos Gazı Emisyon Ölçümü Nerede Yapılır?

Egzoz gazı emisyon ölçümü bütün araçlar için devlet güvencesi kapsamında bir mecburiyettir. Kara taşıtlarının çevreyi ve insan sağlığını koruması üzerinden, egzoz gazı emisyon ölçümü ile belli bir standart içerisinde olması gerekmektedir. Bu sebepten dolayı periyodik olarak yapılan bu muayene TÜVTÜRK bünyesinde gerçekleştirilir.

TÜVTÜRK Araç muayene istasyonlarına gitmek suretiyle, yapılacak olan ücret ödemesi üzerinden emisyon ölçüm kısmına girerek işlem gerçekleştirilir. Burada araç için yapılan egzoz ölçümü ile beraber birtakım testler yapılır. Bu testlerden başarıyla geçen araç genel muayene kısmına giderek işlemleri tamamlayabilmektedir.

Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Ne Kadar Sürer?

TÜVTÜRK üzerinden araç muayene istasyonları kapsamında ortak şekilde egzoz gazı emisyon ölçümü yapılmaktadır. Bu durum bütün araçlar için ortak olarak ele alınır ve yasal çerçevede mecburi olarak gerçekleştirilir. Ayrı olarak yapılacak ücret ödemesi ile beraber, egzoz gazı emisyon ölçümü kısmına gidilir ve araç teste tabi tutulur. Bu durum yaklaşık olarak 15 ya da 20 dakika kadar sürmektedir. Yarım saate geçmeyecek süreç içerisinde bu işlem yapılabilir.

Tabii o günün yoğunluğuna bağlı olarak sırada bekleme durumu yaşanabilir. Bu durumu göz önüne alınmak suretiyle buna göre gün içerisindeki planlama yapmak önemlidir. Diğer yandan 2021 yılı itibariyle egzoz gazı emisyon ölçümü için TÜVTÜRK üzerinden 90 TL gibi bir ücret ödenmesi gerektiği unutulmamalıdır.