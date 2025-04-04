Eğlence olsun diye MR çektirdi, sonuçları görünce şok oldu! ‘Vücuduma camdan yapılmış gibi davrandım’

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Sara Blackburn, pek çok ünlü ismin reklamını yaptığı MR aletine girmek için randevu aldığında sağlığıyla ilgili hiçbir endişesi yoktu.

2,8 milyondan fazla görüntülenen viral TikTok videosunda “Bu MR taramasının bana huzur vereceğini düşünmüştüm. Bana gerçekten bir spa günü gibi hissettirdi.” dedi.

Kim Kardashian, Kate Hudson, Cindy Crawford ve pop yıldızı Rita Ora'nın müşterileri arasında bulunduğu klinik zinciri sağlık konusunda bilinçli gençlerin paranoyasından 'para kazanmakla' eleştiriliyor.

Kim Kardashian, kanser ve diğer kronik hastalıkları semptomlar başlamadan yıllar önce tespit edebileceği iddia edilen ve hiçbir semptom göstermeyen insanların yüksek meblağlar ödeyerek kullandığı bu MR aletinin reklamını yapmış ve doktorlardan büyük tepki almıştı.





Kanada'da psikiyatrist ve farmakolog olan Dr. Tyler Black, bu cihazın henüz klinik bir testten geçmediğini, semptom göstermeyen insanların bu tür cihazlara girmesinin faydadan çok zararı olacağını söylemişti.

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Ancak Sara’nın vakasında eğlence amaçlı yapılan bu tarama onun hayatını kurtardı. Ölüme neden olabilen bir dalak arteri anevrizması tespit edildi.

Bu durum nadir yaşanır ve ve genellikle belirti vermez. Ancak bazı durumlarda şişkinlik büyüyebilir ve ardından yırtılarak şiddetli iç kanamaya ve aşırı ağrıya neden olabilir.

Sara, paylaştığı videoda bu durumun hızlı bir şekilde tedavi edilmezse, her üç vakadan birinde yırtılmanın ölümcül olduğunu paylaştı.

Teşhise giden süreç ile ilgili şunları söyledi:

‘Bu, hiçbir belirti yokken sırf eğlence olsun diye MR'ı nasıl çektirdiğimi anlatan bir hikayeydi. Şimdi ise iki hafta içinde dalağımın alınması planlanıyor. Eşim ve ben bu MR’ı duymuştuk ve Houston'da bizden yaklaşık dört saat uzaklıkta olan Dallas'ta yaptırmayı planlamıştık.

Bunun için bir gezi yapacaktık, çok heyecanlıydık. 14 Kasım'a randevu aldık ve bunun harika bir deneyim olacağını düşündük.

Çok heyecanlıydım. Geriye dönüp baktığımda bunun bana huzur vereceğinden emindim çünkü ciddi bir şey bulmayacaklarını düşünüyordum.”

Sara, sonuç raporunu görünce tam anlamıyla bir panik atak geçirdiğini ve bunun ne anlama geldiğini ona söyleyecek bir doktora ihtiyacı olduğu için en yakın acil servise koştuğunu söyledi ve ekledi:

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“Raporda, üçte bir ölüm oranı gibi bir şey yazıyordu. Sağlığım ile ilgili kaygılarım böyle başladı. Gerçekten çok zor bir iki ay geçirdim, çılgına döndüm, çok sayıda doktora gittim ve vücuduma camdan yapılmış gibi davrandım. Bu konuda hiçbir fikrim yoktu ve kelimenin tam anlamıyla vücudumun içinde bir saatli bomba bulunmuş gibi hissediyordum.”

Bir başka tomografi taraması dalak atardamarında bir değil iki anevrizma olduğunu ortaya çıkardı.

Sara, birden fazla damar cerrahına göründükten sonra kanı filtrelemek ve enfeksiyonlarla savaşmaktan sorumlu olan dalağını aldırmaya karar verdi.

Ameliyatı başarılı geçti. Şimdi dalağı olmadığı için küçük bir enfeksiyonun bile hızla gelişebileceği ömür boyu sürecek bir riskle birlikte yaşamaya çalışıyor.

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Sara, geriye dönüp baktığında, tüm vücut taramasından geçme kararından pişmanlık duymuyor, ancak başkalarını dikkatli davranmaları konusunda uyarıyor.

Ne Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Servisi (NHS) ne de Amerikan sağlık yetkilileri, semptomları olmayan kişiler için tüm vücut taramalarını, etkinliklerine dair kanıt bulunmadığı gerekçesiyle önermiyor.