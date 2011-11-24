Eğitimin temel taşı öğretmenler

Hürriyet Gazetesi Eğitim Servis Şefi Nuran Çakmakçı eğitimin temel taşı olarak gördüğü öğretmenlerin önemini anlattığı yazısında unutmamamız gerekenleri anlatıyor.

“Eğitimin en önemli unsuru kim ne derse desin öğretmen. Onlarca ülke gezdim. Gittiğim her ülkede mutlaka okulları ziyaret ettim, hatta bazılarını uzun zaman dilimlerinde yakından inceledim.

İster istemez her gittiğim yerde de Türkiye ile karşılaştırma yaptım. Öncelikle şunu söyleyeyim, özellikle kolej binalarında biz çok öndeyiz.

Yani dünyanın belki hiçbir yerinde bu kadar lüks, şatafatlı, beş yıldızlı otel gibi okul binası bulmak neredeyse mümkün değil. Buz pateni olan okul binamız bile var. Anasınıfına ayrı, ilköğretime ayrı havuzu, spor salonu olan okulların sayısı da bir hayli fazla.

Sınıflarımız teknolojiyi çok ama çok iyi kullanıyor. Hatta bu hafta bir okul, tablet bilgisayarlı okula geçtiğini açıkladı bile. Yani hem Avrupa’da, hem Amerika’da böylesine lüks okul binaları pek yok.

Oysa, Avrupa’da böyle lüks bina bulmak mümkün değil. Buralarda en önemli unsur öğretmen. Dünyada şu anda Finlandiya eğitim mucizesi konuşuluyor. Yani, Finlandiya’nın uluslararası sınavlarda eğitimde elde ettiği başarılarına herkes gıpta ediyor. Güney Kore de onu izliyor. Ama, gidin bu ülkelere ne sınıflarında bizimki gibi son teknolojik aletler, ne de lüks binalar var. Tam tersine sınıf içinde son derece mütevazı ve sadeler.

Bu ülkelerde bütün yük öğretmenlerde. Yani öğrenemeyen öğrenci yok, öğretemeyen öğretmen var prensibinden hareket ediyorlar.

Öğretmen ders dışı zamanda mutlaka ve mutlaka okulda kalıyor ve hizmet içi eğitime katılıyor. Hizmetiçi eğitim dediysek öyle baştan savma değil, meslektaşları ile, aynı branşa mensup arkadaşlarıyla eğitim alıyor. Ertesi gün yapacağı dersin hazırlıklarını yapıyor. Her öğrenciye ulaşmaya, öğretmeye çalışıyor.

Öğrencideki başarısızlık karşısında ne veli ne de çocuk suçlanıyor, öğretmenin neden öğretemediği üzerinde duruluyor. Çocuk, derste bir şey anlamadıysa, anlamadığını öğretmen hissettiyse ona birebir ulaşmaya çalışıyor.

Ama bütün bunların karışlığında öğretmen bizdeki gibi düşük ücretler almıyor. Finlandiya’da en yüksek ücreti öğretmenler alıyor. Onlar da ekonomik tatmin sorunu yaşamadığı ve seçilerek bu mesleği yaptıkları için işlerini severek yapıyorlar. Başarı da kendiliğinden geliyor.

Kim ne derse desin ben eğitimde öğretmenin rolünün çok ama çok büyük olduğuna inanıyorum. Devletten biraz umudumu kestim, çünkü büyük ve hantal bir yapı, düzelmesi zaman alır. Ama özel öğretim kurumları bu konuda daha iyi adım atabilir. Binalarına, alt yapılarına harcadıkları zaman ve enerjiyi öğretmene yönlendirseler, çok ama çok daha büyük başarılar elde ederler.

Eğitimde bir silkelenme, yeniden yapılanma şart.”