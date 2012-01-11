Ara
GİRİŞ
MENÜ
Haberler >Aile >Çocuk >Eğitim >Eğitime kar engeli

Eğitime kar engeli

Hürriyet Haber
Son Güncelleme:

Hangi il ve ilçelerde eğitime bir gün ara verildi?

Etkili kar yağışı nedeniyle Kastamonu, Ankara, Burdur ve Çankırı'nın bazı ilçelerinde ilköğretim okulları ile liselerde eğitime bir gün ara verildi.

Alınan bilgiye göre, Kastamonu'da, merkeze bağlı 91, ilçelerden Araç'ta 71, Daday'da 40, Devrekani'de 48, Doğanyurt'ta 12, İhsangazi'de 22, Küre'de 31, Taşköprü'de 83, Tosya'da 30 olmak üzere toplam 428 köy yolu ulaşıma kapandı, merkeze bağlı köylerde taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Ankara'nın Elmadağ ve Nallıhan ilçelerinde de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. Elmadağ merkezde kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı, Elmadağ'a bağlı 7 köy ve 3 mahallenin bağlantı yolu ulaşıma kapandı. Nallıhan ilçesinde de yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.

Burdur'un Çavdır, Gölhisar ve Yeşilova ilçelerinde de eğitime bir gün ara verildi. Çankırı'da dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle Orta ve Çerkeş ilçelerinde eğitime bir gün ara verildiği, iki ilçede de kar yağışının devam ettiği bildirildi.

A.A

Etiketler: okul , lise

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberleri, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi http://hurriyet.com.tr ;Hurriyet.com.tr haber içerikleri izin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

    Sayfa Başı

    © Copyright 2022
    Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.