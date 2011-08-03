Eğitimde Mobil Çağ Başlıyor

İnternet tabanlı eğitimlerde masaüstü ve dizüstü bilgisayarınızda ister kablolu ister kablosuz olsun bilgisayarın pil ömrü dikkate alındığında mekan bağımlılığını tamamen ortadan kaldırılmamakla birlikte SMS, e-posta uygulamaları yine internet bazlı ancak daha uzun sürece dayanıklı cep bilgisayarı-PDA’lar (Personal Digital Assistant), tabletler veya cep telefonları ile de mobil eğitim olanağı sağlıyor. Böylelikle zaman ve mekandan bağımsız bilgiye ulaşım söz konusu oluyor. Öğretim Teknolojileri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ağır’a mobil eğitim konusunda merak ettiklerimizi soruyoruz.

Öncelikle uzaktan eğitim ve mobil eğitime bir açıklık getirebilir misiniz?

Uzaktan eğitim 100 yıldan uzun bir süredir kullanılan bir kavram. Bireylerin okul dışında da eğitim ve öğretim alabilmeleri her dönemde önemli olmuştur. Dönem içinde mektupla başlayan uzaktan eğitim çalışmaları günümüzde internet kullanımı ile devam ediyor. Uzaktan eğitim, uzaktan öğretim, açık öğretim, e-öğrenme gibi birçok kavram zaman zaman birbiri yerine kullanılıyor. Bakış açısına göre tanımlar değişse de kesin olan uzaktan eğitim teriminin tüm kullanılan kavramları kapsadığıdır.

Uzaktan eğitim için onlarca tanım verilebilir ama kısaca bir okula, bir merkeze gitmeden bireyin kendi yaşadığı yerde eğitim ve öğretim alabilmesi, veriliyor ise bir sertifika veya diploma alması olarak tanımlanabilir.

En genel anlamda, mobil öğrenme (m-öğrenme) ise taşınabilir aygıtlar vasıtasıyla gerçekleştirilen zamandan ve mekandan bağımsız öğrenmedir. Burada en etkili unsur mobil aygıtların neler olduğudur. Bu aygıtların ders içeriklerini sunabilme ve öğrenci-öğretmen arasında karşılıklı iletişimi gerçekleştirebilme yeterliliğine sahip olmasının yanı sıra eğitim kurumlarının ders içeriklerini ve iletişim servislerini de yönetebilmeleri gerekir.



İnteraktif imkanlar ve bilgisayar programları ya da yazılımlar çocuklara nasıl bir eğitim olanağı tanıyor? Neden uzaktan eğitim?

Pek çok araştırmacı mobil teknolojilerin, geleneksel sınıf içi öğrenmelerine ve sınıf dışı yaşam boyu öğrenme etkinliklerine, yeni fırsatlar getirdiğine inanıyor. Kısaca bu fırsatlar;

• “Zamandan ve mekandan bağımsız” olmanın tam olarak gerçekleştirilmesi



• Sınıf içinde ve dışında organizasyon yapabilme özgürlüğü



• İnternet ile dünyaya açılabilme, iletişim kurabilme



• Bilgilerin uzaktan elde edilebilmesi ve bütünleştirilmesi olanağının sağlanmasıdır.



Bu maddelere ek olarak, mobil öğrenmenin avantajları şu şekilde sıralanıyor:

• Anlık öğrenme ve içeriklerin gözden geçirilmesi açısından yeni imkanlar sunar.



• Öğrenci merkezli öğrenmeyi destekler.



• Öğretmen ve öğrenciler arasındaki etkileşimi artırır.



• Öğrenci farklılıklarını ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak bireysel öğrenmeyi destekler.



• Öğrenciler ve okul yönetimi arasındaki kültürel ve iletişimsel engelleri, iletişim kanallarını kullanarak azaltır.



• Senkron ve asenkron iletişim vasıtasıyla işbirlikli öğrenmeyi destekler.



Mobil eğitimde bir sonraki adım ne olacak ya da gelecekte bizi neler bekliyor?

4G ve 3D uygulamalar ve 3D içerikler çok yakında hayatımıza girecek görünüyor.Eğlence dünyası ve sosyal medya mobil dünyada çok büyük itici güce sahiptirler. Dikkat edilirse hem mobil aygıtlar hem de mobil internet hizmetleri öncelikle sosyal medya ve iletişim üzerine odaklanarak pazarlanıyor. Yakın zamanda buna bir de mobil oyunlar eklenecektir. Eğitim ise henüz daha arkalarda kalıyor ve sanırım bir süre daha arkada kalacak.

Henüz gerçekten mevcut durum bir başlangıç ama yepyeni bir dünyanın başlangıcı. Birçok firma daha çok mobil cihazlar için yazılım ve içerik geliştiriyor. Şu anda ana okulu ve ilköğretim okuyan çocuklar bu araçların sunduğu imkanları eğitim ortamlarında çok daha geniş boyutlu ve faydalı bir şekilde kullanma imkanı bulacaklar.

Maalesef tüm bu güzelliklerin yanında bazı olumsuzluklar ve tehlikelerde kullanıcıları beklemektedir. Öncelikle ürünlerin eğlence ve iletişim aracı olarak merkeze alınmaları onların eğitim ortamlarında eğitim amaçlı kullanımlarını zorlaştıracaktır. Benzer bir durum bilgisayar ve internetin eğitim ortamlarında kullanılmasında görülmüştür.

Gelişmiş ülkeler şimdiden kendi toplumlarını bilinçlendirmeye çalışıyor. Gelecek de bu araçlar hem iyi niyetli hem de kötü niyetliler tarafından kullanılacak ve kullanım yaşı düştükçe kandırılma, olumsuz etkilenme, gelişimi olumsuz etkileme artacaktır. Son 10 yıldır ABD de ve Avrupa’da özellikle çocukların bilgisayar ve internet kullanımında olası tehlikelere ve zararlara karşı bilgilendirme çalışmaları yapıyorlar. Bu bağlamda çocuklar kadar ve belki de daha fazla anne babaların eğitime, bilgilendirilmeye ihtiyaçları vardır. Bu yönde ülkemizde de çalışmaların artması gerekiyor.