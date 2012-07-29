Eğitimde dezavantajlı öğrencilere umut oldu

Eskişehir'de 2 yıl önce 60 öğrenciyle hayata geçirilen okuma salonlarının, bugün eğitimde dezavantajlı durumda olan 700 çocuğun istifade ettiği eğitim mekanları haline geldiği bildirildi.

Merkez Odunpazarı ilçe Belediyesi ile Yağmur Dostluk Derneği tarafından ailelerinin maddi durumu iyi olmayan çocuklara yönelik başlattığı “Okuma Salonları” projesi, geçen 2 yılda yoğun ilgi gördü.

Odunpazarı Belediyesi Okuma Salonları Koordinatörü Ahmet Yıldırım, şu anda Kurtuluş, Sultandere ve Çamlıca mahallelerindeki okuma salonlarında ekonomik, coğrafi ve kültürel farklılıklar dolayısıyla dezavantajlı durumda olan yaklaşık 700 öğrenciye gönüllü eğitim verdiklerini söyledi.

Yıldırım, okuma salonlarıyla maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarına eğitimde fırsat eşitliği sunmayı, ders başarı düzeylerini daha üst seviyelere taşımayı hedeflediklerini ve kendilerini kötü alışkanlıklardan korumaya çalıştıklarını kaydetti.

Eğitim öğretimin yıl boyunca ücretsiz olduğu okuma salonlarına, seviye belirleme sınavıyla 5. sınıftan 8. sınıfa kadar öğrenci aldıklarını anlatan Yıldırım, “Okuma salonlarında görev alan 25 öğretmenimiz tarafından Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, İngilizce ve bilgisayar derslerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim, satranç ve diksiyon eğitimleri veriliyor. Ayrıca, rehberlik hizmetleriyle öğrencilerin sosyal, kültürel ve ahlaki yönden gelişimlerine katkı sağlamayı planlıyoruz” dedi.

Yıldırım, ayrıca Ihlamurkent ve Büyükdere mahallelerinde de okuma salonları açacaklarını sözlerine ekledi.



A.A