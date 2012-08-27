Eğitimde alacakaranlık dönemi

Okulların açılmasına sadece 2 hafta kaldı ama hâlâ ne ders programı, ne de okulların giriş çıkış saatleri belli değil. İl Milli Eğitim müdürleri 4+4+4 sisteminin okul saatlerine uyarlanması için çalışıyor. Ancak her ihtimalde de öğrenciler İstanbul gibi büyük şehirlerde ikili öğretim yapmak zorunda kalacak. Yani ya evden sabah karanlığında çıkacak ya da eve akşam karanlığında dönecek.

Bu yıl sadece İstanbul’da 114 bini 60 aylık olmak üzere toplam 373 bin öğrencinin birinci sınıfa adım atması bekleniyor. Elbette 60 aylık çocuğu olan velilerden bazıları erken olduğunu düşünüp çocuğunu okula göndermeyebilir.

Her durumda okul sayısı yetmediği için ortaokullar sabah, ilkokullar öğleden sonra aynı okulu kullanarak ders başı yapacak. 60 aylıkların tamamı ders başı yaparsa, sınıf mevcutları hayli kalabalıklaşacak.

Yeni sistemde ortaokulların ders sayısı arttırıldığı için bu öğrenciler daha erken girip, daha geç çıkacak. 373 bin öğrencinin 300 bini bile okula gelse ders programlarını yetiştirmek için ortaokul öğrencilerinin sabah 07.30’da ders başı yapıp, öğleden sonra 14.30 gibi okuldan ayrılmaları gerekiyor.

Formül arıyorlar

Kendilerinden sonra aynı okulu kullanacak olan ilkokul öğrencileri ise bu saatten sonra okula gelip, en iyi ihtimalle 19.30 gibi okuldan ayrılacaklar. Her iki durumda da kış saatlerinde öğrenciler karanlıkta girip, karanlıkta çıkacak.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde de güneşin doğuşu ve batışı düşünüldüğünde aynı sorun yaşanacağı öngörülüyor. Geçtiğimiz hafta il milli eğitim müdürleri, bakanlık yetkililerine bu sıkıntıyı dile getirdi.

Bakan ve üst düzey bürokratlar da bu okula giriş ve çıkışlar için onlardan yeni formüller bulmasını istedi. Şimdi özellikle İstanbul gibi büyükşehirlerdeki il müdürleri harıl harıl toplantı yaparak hiç değilse okula gelişi sabah 07.00’ye çekmeye çalışıyor.

Liselerde de aynı

İstanbul’da 1250 okulun ilkokula dönüştürüldüğünü açıklayan İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Yıldız, bu okulların yüzde 60’ından fazlasının ikili öğretim denilen sabahçı-öğlenci uygulaması yapılacağını söyledi. Yıldız, bazı ilkokulların imam hatip ortaokulları ile dönüşümlü olarak kullanılması durumunda ciddi sıkıntı yaşanacağını doğrulayarak, “İmam hatiplerde haftalık ders saati 40.

O zaman da büyük sorun yaşamamak için birkaç senaryo üzerinde çalışıyoruz” dedi. Yıldız, bu yıl ilk kez zorunlu eğitim kapsamına giren lise binalarının da yetersiz kalması nedeniyle ikili öğretime geçildiğini, Anadolu liseleri dışında kalan 340 meslek ve genel lisede de sabahçı-öğlenci uygulaması olacağını hatırlattı. Liselerde de ders saati 40 olduğundan aynı sorunu bu öğrencilerin de yaşaması bekleniyor.

05.30’da başlatırlar!

Tenefüsleri kısaltmayı bile düşündüklerini anlatan Muammer Yıldız şöyle konuştu: “Ders çizelgelerini eskiden okullara bırakırdık. Şimdi okullara bırakırsak onlar 05.30’da bile dersi başlatabilir. İlkokul bir, ortaokul bir ve lise birinci sınıf çizelgelerinde değişiklik var.

Ortaokulda ders sayısı artınca giriş çıkışlarda problem olacak. Sabah 05.30 olmasa bile 07.00’de dersi başlatsak, ilkokul birinci sınıf öğrencileri akşam 19.00’da çıkacak. 7-8 değişik alternatif üzerine çalışıyoruz. Şimdi öğrencilerin erken gelip, geç çıkmamaları için bazı formüller de arıyoruz.

7 yaş altındaki bir çocuk için 40 dakika ders dinlemek bile büyük süre, onlara blok ders yapamayız, ama belki orta okullardakilere yapabiliriz. Öğlen saatlerini ya da teneffüsleri kısabiliriz. Evet, ikili öğretimde büyük sorun olacak. Ağırlıklı olarak okulu bir bütün düşününce birinci sınıflarda ders sayısı arttı, ikinci sınıflar artmasa bile giriş çıkış servis saatleri ciddi problem olacak.”

Büyük kaos yaşanacak

Doğan Ceylan (Müfettişler Derneği Başkanı) “Şehirlerdeki okulların yüzde 62’sinde ikili öğretim uygulanıyordu, şimdi yüzde 70’den fazlası uygulayacak. Eskiden haftalık ders saati bütün sınıflarda 30 idi. Öğrenciler sabah 07.30’da girip, 12.30’da çıkıyordu. Öğleden sonraki öğrenciler de makul bir saatte çıkıyordu. Şimdi ortaokulların ders saati arttı, öğrenciler ya alacakaranlıkta 05.30 gibi okula gelecek, ya da akşam karanlığında okuldan ayrılacaklar.

05.30’da okula gelecek çocuğun en iyi ihtimalle 04.00’te kalkması gerekecek. Bu saatte belediye otobüsü bile bulamayacaklar. Büyük kaos yaşanacak. İl Milli Eğitim Müdürleri çok zor durumda. Bakanlık bu işin içinden çıkamıyor. İkili öğretim bu şekilde uygulanamaz.

Ya bakanlık geri adım atıp, ortaokul birinci sınıflardaki 36 saat uygulamasını geri çekecek, ya da tepkilere göğüs gerecek. En kötüsü 5 yaşındaki bir çocuk bu durumda öğleden sonra okula geleceği için 40 dakika ders dinleme zorluğunu yaşamanın yanı sıra akşamın karanlığında evine gidecek.”

Kaynak: Hürriyet.com/ Nuran Çakmakçı