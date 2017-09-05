Eğitim yolculuğunun başlangıcı: Okul seçimi

Dr. Mehmet Yavuz, çocuğunuz küçük bir birey olarak girip yetişkin bir birey olarak çıktığı eğitim yolculuğunun başlangıcı olan okul seçiminin önemini sizler için anlattı.

AİLELER OKUL SEÇİMİNDE BİR YOL HARİTASI BELİRLEMELİ

Aydınlık ve geleceğe umutla bakan bir neslin varlığı ancak kaliteli bir eğitimle mümkündür. Kendine güvenen, eleştiren ve sorgulayan, hayata geniş bir pencereden bakabilen ve sorulara cevap arayan bir bireyin yetişmesi yine aynı kalite ve vizyonda eğitimcilerle mümkündür. Bu nedenledir ki seçeceğiniz okul hem çocuğunuz hem de geleceği açısından büyük öneme sahiptir. Ebeveynler bu dönemde kendilerine bir yol haritası belirlemeli ve acele karar vermemelidir. Özellikle okul çağına gelmiş çocuğu olan ebeveynler, çocuklarının bu sürece doğru adapte olabilmesi ve gideceği okula uyum sağlayabilmesi için en doğru okulu çekmek konusunda hassas davranmalıdır.

YOL GÖSTEREN BİR REHBER: ÖĞRETMEN

Dikkat edilmesi gereken en önemli unsur çocuğunuza rehberlik edecek öğretmenlerin sahip olması gereken özelliklerin olmasıdır. Öğretmen ile ilgili şu soruları sormak gerekiyor. Okul, öğretmen seçerken nelere dikkat ediyor? Öğretmenler yeni mezun mu? Okul, mesleki olgunluğa erişmiş eğitimcileri mi alıyor? Öğretmenler düzenli ve sürekli olarak hizmet içi eğitim alıyorlar mı? Bu soruların dışında bir öğretmenin sevecen, sıcakkanlı, üretken, çalışkan, gerçekten mesleğini seven ve gelecek için bir birey yetiştirdiğini farkında olacak kadar idealist olması gerekir.

FİZİKSEL ŞARTLAR DA BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Öğretmenlerin olduğu kadar okulun fiziksel koşulları da hayli önemlidir. Bu durumda belli bir kriter belirlemeli ve bu kriterlerin dışında kalan okullar elenmelidir. Bir okul fiziksel koşular bazında ele alındığında bu koşullar çocuk odaklı olmalıdır. Tuvaletler, lavabolar, yemekhane çocukların rahat kullanabileceği malzemelerle donatılmış olmalı, temizlik kurallarına dikkat edilen bir kurum olduğu izlenimi edinilmelidir. Ancak ders aralarında vakit geçirebileceği okul bahçesinin durumu çok önemli. Yönetmeliğe göre 100 öğrenciye kadar en az 250 m2, 101’den 500 öğrenciye kadar öğrenci başına 2 m², 501’den 1000 öğrenciye kadar öğrenci başına 1,5 m² düşmesi gerekiyor. Eğer ki okul bahçesi bu kriterlere uymuyorsa bu konu ihmal edilmiş demektir.

BİLİME MERAKLI BİREYLER İÇİN TEKNOLOJİK İMKANLAR

Okulun sahip olduğu teknolojik imkanlar çocuklarda bilimsel bir farkındalık yaratması açısından oldukça önemlidir. Okuldaki laboratuvar ortamları ve imkanları çocuğun bilişsel zekasını besleyecek ve merakını arttıracak düzeyde olmalıdır. Bunun dışında teknolojik materyaller de eğitimin kalitesi açısından olmazsa olmazdır. Eğitimde içerik önemli olduğu kadar içeriğin sunulduğu araç ve gereçler de önem taşır. Kitaplar en iyi araç olmakla birlikte gelişen teknolojik imkanlar sunum için çok çeşitli yollar sunar. Akıllı tahtalar, projeksiyon aletleri, laboratuvar ortamında kullanılan ve çocukları bilim dünyasıyla tanıştıracak materyaller kaliteli bir eğitimin önünü açar.

PEKİ, GENEL OLARAK NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

• Okulun eve yakın olması çok önemlidir. Çünkü henüz çok küçük olan çocuğunuz için sabah erken kalmak, hazırlanmak, servise binmek ve okula giden yolda geçen zaman onu yorabilir ve okuldan uzaklaştırabilir.

• Eğitmenlerin eğitim bilgileri ve daha önce çalıştıkları eğitim kurumları size bir fikir vermesi açısından önemlidir. Bu anlamda bu bilgiler karar vermenizi kolaylaştırabilir.

• Temizlik ve hijyen kriterleri atlanmamalıdır.

• Sınıf mevcudu oldukça önemlidir. Bir sınıfta ne kadar az öğrenci varsa öğretmen çocuklarla daha yakından ilgilenebilir ve birebir iletişim kurabilir.

• Yabancı dil konusu üzerinde mutlaka durulması gereken bir konudur. Dil öğrenmenin bu kadar önemli olduğu günümüzde çocuğunuz dil öğrenmeye ne kadar erken başlarsa o kadar avantajlı olacaktır.

• Her şeyin dışında en önemli nokta, çocuğunuzun uyum sağlayabileceği ve kolaylıkla adapte olabileceği bir eğitim kurumu seçmenizdir.