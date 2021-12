Eğitim hem gezerek hem de okuyarak olmalı

Eğitimde gezmek, okumak kadar önemlidir. Sanat, bilim, canlılar, deniz, bitki, tarih yani eğitimin her alanında bilgileri pekiştirmeye yardımcı olur. Günümüzde her alanda açılmış çok sayıda müze var. Sanat, tarih, bilim merkezleri, sualtı müzeleri, botanik müzeleri gibi... Eğitim alınan her alanda müze bulmak ve gezerek bilgilerin pekişmesini sağlamak mümkün. Gezmek ayrıca kişinin kendisini iyi hissetmesine de yardımcı olur.

Belirli bir konuda düzenlenen geziler ile çocukların yaparak yaşayarak öğrenmesi desteklendiği için günümüzde okullar da çocuklarda daha kalıcı bir öğrenme için müze gezilerinden destek almaktadır.

Müzeler etkili bir öğrenme yöntemi sağlar

Müzeler, informal öğrenme yöntemlerinden biridir. Ayrıca doğada yapılan aktiviteler çocukların kendi benzersiz deneyimlerini oluşturmasına ve çocuğun merakını çeken bilgileri almasına imkan sağlar.

Müzeler, eser koleksiyonlarından çok daha fazlasıdır; topluluğun ve kültürünüzün aktif bir parçası olmanızı da sağlar. Müzelere giderek daha fazla sanat sohbetleri, kitap imzaları, mesleki gelişim dersleri ve festivallere katılabilirsiniz. Geziler, çocukların topluluklara aktif olarak katılımını, iletişimi ve öğrenmeyi teşvik eder.

Müzeler, çocuklarınızla ve ailenizle vakit geçirmenin harika bir yoludur

Müzeler, arkadaşlarınız ve ailenizle faydalı bir şekilde vakit geçirmek için harika bir ortam sağlar. Anne ve babaların tur rehberlerine dönüşmesi ve ortamın etkili bir öğrenme deneyimi sağlaması aileniz için harika anılar edinmenize yardımcı olur.

Bulunduğunuz şehirdeki müzelere, botanik bahçelerine, kütüphanelere ve tarihi mekanlara ziyaretler düzenleyerek eğlenceli bir şekilde çocuklarınızın eğitimine destek olabilirsiniz.