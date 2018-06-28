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Ege otlu pizza tarifi

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Ege otlu pizza tarifi
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Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Ege otlu pizza var!

Malzemeler:

Hamur :

  •  4 su bardağı tam buğday unu
  •  1 tatlı kaşığı kuru maya
  •  1 çay bardağı süt
  •  Yarım çay bardağı zeytinyağı
  •  1 yumurta
  •  Tuz

Domates sos:

  •  Zeytinyağı
  •  Sarımsak rendesi
  •  Domates rendesi
  •  Karabiber
  •  Tuz
  •  Kekik

Üzeri için:

  •  Mozarella peyniri
  •  150 gr keçi peyniri
  •  1 su bardağı rendelenmiş sepet peyniri
  •  150 gr dil peyniri
  •  Kurutulmuş domates
  •  Taze biberiye
  •  Taze kekik
  •  Tuz
  •  Karabiber
  •  Fesleğen
  •  Roka
  •  2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

  •  Hamurun tüm malzemeleri Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi’nde karıştırılır, yumuşak bir hamur elde edilir. Üzeri streçlenip mayalanması için 2 saat dinlendirilir.
  •  Domates sosun tüm malzemeleri bir kasede karıştırılır.
  •  Hazırlanan hamur unlu tezgah üstünde elle açılır. Üzerine hazırlanan domates sos sürülür.
  •  Üzerine dilim dilim doğranmış mozzarella peyniri, rendelenmiş sepet peyniri, ufalanmış keçi peyniri, tel tel ayrılmış dil peyniri eklenir. Küp küp doğranan kuru domatesler de eklenir. Tuz karabiber serpiştirilir.
  •  Önceden ısıtılmış 175 derece Arçelik Ankastre Fırın’da altı kızarana kadar 30-35 dakika pişirilir.
  •  Pizza fırından çıkarılır, üzerine yeşillikler koyulur. 
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