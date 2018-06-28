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Ege otlu pizza tarifi
Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Ege otlu pizza var!
Malzemeler:
Hamur :
- 4 su bardağı tam buğday unu
- 1 tatlı kaşığı kuru maya
- 1 çay bardağı süt
- Yarım çay bardağı zeytinyağı
- 1 yumurta
- Tuz
Domates sos:
- Zeytinyağı
- Sarımsak rendesi
- Domates rendesi
- Karabiber
- Tuz
- Kekik
Üzeri için:
- Mozarella peyniri
- 150 gr keçi peyniri
- 1 su bardağı rendelenmiş sepet peyniri
- 150 gr dil peyniri
- Kurutulmuş domates
- Taze biberiye
- Taze kekik
- Tuz
- Karabiber
- Fesleğen
- Roka
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
Yapılışı:
- Hamurun tüm malzemeleri Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi’nde karıştırılır, yumuşak bir hamur elde edilir. Üzeri streçlenip mayalanması için 2 saat dinlendirilir.
- Domates sosun tüm malzemeleri bir kasede karıştırılır.
- Hazırlanan hamur unlu tezgah üstünde elle açılır. Üzerine hazırlanan domates sos sürülür.
- Üzerine dilim dilim doğranmış mozzarella peyniri, rendelenmiş sepet peyniri, ufalanmış keçi peyniri, tel tel ayrılmış dil peyniri eklenir. Küp küp doğranan kuru domatesler de eklenir. Tuz karabiber serpiştirilir.
- Önceden ısıtılmış 175 derece Arçelik Ankastre Fırın’da altı kızarana kadar 30-35 dakika pişirilir.
- Pizza fırından çıkarılır, üzerine yeşillikler koyulur.
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