Eftelya ne demek? Eftalya isminin anlamı

Eftelya ismi, Yunanca kökenli bir isimdir. Kuranı Kerim'de de yer almamaktadır. Eftalya isminin anlamı daha çok "deniz kızı" olarak bilinmektedir.

Eftalya isminin anlamı

Eftalya, son dönemlerde en tercih edilen isimlerden biri. Bu nedenle anlamı da oldukça merak ediliyor. Eftalya ismi "bereketli, verimli, çiçek ve çiçek açma" anlamlarına da gelmektedir. Bu ismin en bilinen anlamı ise "deniz kızı"dır.