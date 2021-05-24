Eftelya ne demek? Eftalya isminin anlamı
Eftelya ismi eski bir isim ve uzun süredir kullanılıyor. Anne babalar da çocukların güzel anlamı olan ve kulağa hoş gelen isimler tercih etmek istiyorlar. Çocuklarına Eftelya adını koymak isteyenler anlamını da merak ediyor. Peki Eftelya ne demek? İşte Eftalya isminin anlamı...
Eftelya ismi, Yunanca kökenli bir isimdir. Kuranı Kerim'de de yer almamaktadır. Eftalya isminin anlamı daha çok "deniz kızı" olarak bilinmektedir.
Eftalya isminin anlamı
Eftalya, son dönemlerde en tercih edilen isimlerden biri. Bu nedenle anlamı da oldukça merak ediliyor. Eftalya ismi "bereketli, verimli, çiçek ve çiçek açma" anlamlarına da gelmektedir. Bu ismin en bilinen anlamı ise "deniz kızı"dır.