Efor testi nedir, nasıl ve kimlere yapılır?

Kalbinizin en çok çalıştığı zamanlarda ne kadar iyi tepki verdiğini belirlemek için bir efor testi kullanılır. Efor testi, egzersiz testi veya koşu bandı testi olarak da adlandırılır.

EFOR TESTİ NEDİR?

Test sırasında, bir elektrokardiyogram (EKG) makinesine bağlıyken - tipik olarak bir koşu bandında - egzersiz yapmanız istenecektir . Bu, doktorunuzun kalp atış hızınızı izlemesini sağlar.

EFOR TESTİ NE İŞE YARAR?

Bu Testle;

-Kişinin bedensel performansı

-Kalbin efora cevap verebilme yeteneği

-Ritm bozukluklarının eforla ilişkisi

-Kalp krizi geçirdikten sonra gelecekle ilgili ikincil bir kriz riski

-Uygulanan tedavinin yeterli olup olmadığı

-Kalp hastasına önerilecek eksersiz programı değerlendirilir.

EFOR TESTİ KİMLERE YAPILIR?

Efor testi, öncelikle, egzersiz yaparken olduğu gibi, en çok ihtiyaç duyduğu anda, kalbinizin yeterli oksijen ve uygun kan akışını alıp almadığını doktorunuza belirlemesine yardımcı olmak için kullanılır.

Göğüs ağrısı veya koroner kalp hastalığının diğer semptomlarını (koroner arter hastalığı olarak da adlandırılır) yaşayan kişiler için önerilir.

Özellikle yeni bir egzersiz programına başlıyorsanız, sağlık seviyenizi belirlemeye yardımcı olması için bir egzersiz stres testi de kullanılabilir . Bu, doktorunuzun hangi seviyede egzersizi güvenle yapabileceğinizi öğrenmesini sağlar.

40 yaşın üzerinde sigara içiyorsanız veya kalp hastalığı için başka risk faktörlerine sahipseniz, egzersiz stres testinin sizin için uygun olup olmadığını öğrenmek için doktorunuzla konuşmalısınız.

EFOR TESTİ NASIL YAPILIR?

Bir koşu bandında yavaş yavaş yürüyerek başlayacaksınız. Test devam ettikçe koşu bandının hızı ve derecesi artacaktır.

Herhangi bir zorluk yaşarsanız (özellikle göğüs ağrısı, halsizlik veya yorgunluk) testi durdurmayı isteyebilirsiniz.

Doktorunuz sonuçlarınızdan memnun olduğunda, egzersiz yapmayı bırakabileceksiniz. Kalp atış hızınız ve nefesiniz kısa bir süre sonra izlenmeye devam edecektir.