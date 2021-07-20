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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 20.07.2021 - 05:21 | Son Güncelleme:

Eflal isminin anlamı nedir? Eflal ne demek? Eflal adının özellikleri, analizi ve kökeni

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Eflal isminin anlamı nedir? Eflal ne demek? Eflal adının özellikleri, analizi ve kökeni

16. yüzyılda literatüre giren Eflal ismi dilimize Arapçadan geçmiştir. Bu kelime, gedik ve rahne anlamına gelen ''fell'' sözcüğünün çoğul halidir. Sözlük anlamlarından bir diğeri susuz ve çorak arazi olan bu kelime aynı zamanda cennetteki bir ağacın adıdır. Eflal isminin anlamı ve kökeni nedir? Bu isim Kur’an'da geçiyor mu? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Eflal adı ülkemizde yeni yeni popüler olmaya başlamıştır. 2021 yılı itibariyle Türkiye'de Eflal ismini kullanan kişi sayısı: 894

Eflal İsminin Anlamı Nedir? Eflal Ne Demek? 

 Eflal isminin üç farklı anlamı vardır. 

 Sözlük Anlamı: Kurak, verimsiz arazi.

 İkinci Anlamı: Hz. Yusuf'un oğullarından birinin adı.

 Üçüncü Anlamı: Cennette olduğuna inanılan, dalları gökyüzüne kadar uzanan ağaç.

 Eflal İsminin Özellikleri

 Harf sayısı: 5

 Uğurlu sayısı: 4

 Renk sembolü: Kahverengi

 Eflal İsminin Analizi

 Harf analizine göre Eflal isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

 1- Ayrıntılara önem verir.

 2- Hatalı olduğu konularda özür dilemekten çekinmez.

 3- İdealist bir kişiliğe sahiptir.

 Eflal Adının Kökeni

 Yaklaşık 3 asırdır erkek çocuklarına verilen bir isim olan Eflal, Arapça kökenlidir.

 Eflal İsminin Yanına Yakışan İsimler

 1- Erdal

 2- Hasan

 3- Emre

 4- Gürdal

 5- Halil

 6- Ali

 7- Erkan

 8- Atakan

 9- Gürkan

 10- Özkan

 Eflal İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

 Eflal ismi Arapça kökenli bir sözcük olmasına karşın Kur’an-ı Kerim'de geçmemektedir.

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