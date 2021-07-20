Eflal isminin anlamı nedir? Eflal ne demek? Eflal adının özellikleri, analizi ve kökeni
16. yüzyılda literatüre giren Eflal ismi dilimize Arapçadan geçmiştir. Bu kelime, gedik ve rahne anlamına gelen ''fell'' sözcüğünün çoğul halidir. Sözlük anlamlarından bir diğeri susuz ve çorak arazi olan bu kelime aynı zamanda cennetteki bir ağacın adıdır. Eflal isminin anlamı ve kökeni nedir? Bu isim Kur’an'da geçiyor mu? İşte, merak edilen tüm detaylar.
Eflal adı ülkemizde yeni yeni popüler olmaya başlamıştır. 2021 yılı itibariyle Türkiye'de Eflal ismini kullanan kişi sayısı: 894
Eflal İsminin Anlamı Nedir? Eflal Ne Demek?
Eflal isminin üç farklı anlamı vardır.
Sözlük Anlamı: Kurak, verimsiz arazi.
İkinci Anlamı: Hz. Yusuf'un oğullarından birinin adı.
Üçüncü Anlamı: Cennette olduğuna inanılan, dalları gökyüzüne kadar uzanan ağaç.
Eflal İsminin Özellikleri
Harf sayısı: 5
Uğurlu sayısı: 4
Renk sembolü: Kahverengi
Eflal İsminin Analizi
Harf analizine göre Eflal isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:
1- Ayrıntılara önem verir.
2- Hatalı olduğu konularda özür dilemekten çekinmez.
3- İdealist bir kişiliğe sahiptir.
Eflal Adının Kökeni
Yaklaşık 3 asırdır erkek çocuklarına verilen bir isim olan Eflal, Arapça kökenlidir.
Eflal İsminin Yanına Yakışan İsimler
1- Erdal
2- Hasan
3- Emre
4- Gürdal
5- Halil
6- Ali
7- Erkan
8- Atakan
9- Gürkan
10- Özkan
Eflal İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?
Eflal ismi Arapça kökenli bir sözcük olmasına karşın Kur’an-ı Kerim'de geçmemektedir.