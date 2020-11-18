Ediz İsminin Anlamı Nedir? Ediz Ne Demek?

Ediz ismi kökeni Türkçe olan güzel bir addır. Özellikle Yeşilçam dönemindeki bazı ünlülerin isimleri de Ediz olarak biliniyor. Ediz isminin anlamı ise ’ulu, yüce, yüksek’ şeklinde tanımlanmaktadır. Bu güzel ve özel anlamı ile beraber Türkçede son dönemlerde popüler olan ve çok sık kullanılmaya başlanan isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Ediz Ne Demek?

Ediz çok eski dönemlerden günümüze kadar ulaşmış ve Türkçe olan en güzel isimlerden biridir. Bu isim değişik anlamları üzerinden tabir edilebiliyor.

- Ulu, yüce,

- Yüksek,

- Değerli kimse,

Böylesi çok güzel anlamları ile beraber hem kız hem de erkek çocukları için kullanılabilecek isimlerden biri olarak öne çıkmaktadır. Bu ismi çocuklarınız adına tek başına kullanabilir ya da farklı isimlerle bir araya getirebilirsiniz. Özellikle Yeşilçam döneminden günümüze kadar pek çok ünlünün bu isme sahip olduğu bilinmektedir. Kız ile erkek çocuğu fark etmeden rahatlıkla kullanılabilecek isimler arasında yer alıyor. Ediz isminin Kur’an-ı Kerim'de geçip geçmediğine bakıldığında ise, bu ad Kur'an'da yer almamaktadır.