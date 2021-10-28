EDC şanzıman nedir, nasıl çalışır ve ömrü ne kadar? EDC şanzıman sorunları ve arızası çözümleri

Otomatik şanzıman türleri içerisinde yer alan EDC şanzıman türü, sağladığı özellikler ve teknolojik üstünlük ile bir adım öne çıkıyor. Tabii bu şanzıman türünün nasıl çalıştığı ve ömrünü ne kadar olduğu da yine merak edilen konular arasında yer almaktadır. Farklı vites geçişleri ve kavrama sistemi ile beraber, günümüzde birçok farklı araçta yerini almış durumda.

EDC Şanzıman Nedir?

EDC şanzıman bir tür yarı otomatik şanzıman türü şeklinde ifade edilebilir. 6 ileri vites yapısı üzerinden ön plana çıkan bu şanzıman türü, Renault firması kapsamında üretimi gerçekleştirilmiş yapılar içerisinde geliyor. Özellikle diğer otomatik viteslere ve manuel viteslere göre daha yüksek performans sağlaması, onu günümüzde önemli bir yere getirmektedir. Renault firması farklı model araçlarında olması ile beraber birçok değişik markalar üzerinden arabalara da geçiş yapmaya başladı.

EDC Şanzıman Nasıl Çalışır?

6 ileri vitese sahibi olması ile üretimi gerçekleştirilmiş olan EDC şanzıman, özel olarak geliştirilmiş vites kutusu içerisinde yer almaktadır. Bu doğrultuda 2 kavrama sistemi ile çalıştığını ifade etmek mümkün. Bu kavrama sistemi kapsamında 1 ve 3 ile 5 ileri sisteme aittir. İki kavrama sistemi de aynı şekilde 2 ve 4 ile 6 sistemi üzerinden kullanılır. Bu sayede geçişlerde ya da farklı durumlarda verimin düşmesine engeller.

Detaylı çalışma prensibine bakıldığı maket şanzıman dişlileri senkromeçlerle birbirine geçer. 2 adet kamalı mil ile beraber her biri bir kavramaya bağlı mil üzerinde dişliler hareket eder. Bu durum sistemin işlemcisinden gelen komut ile beraber gerçekleşir. Dişlilerden biri istenilen kavramada iken diğeri ise üst kavramada bekleyiş halindedir. Bu şekilde gerçekleşen çalışma sistemi ile beraber oldukça önemli bir yere sahip olduğunu ifade etmek mümkün.

EDC Şanzıman Ömrü Ne Kadar?

Son dönemlerde bir adım öne çıkan en önemli yeri otomatik şanzıman sistemleri içerisinde EDC geliyor. Bu doğrultuda merak edilen konulardan biri ise yüksek verim ve performans ile beraber, EDC şanzıman türünün ömrünün ne kadar olduğudur. Genel olarak arızaya da bu gibi farklı durumlar söz konusu olmadığı vakit, ortalama 400.000 kilometre kadar ömrünün olduğunu ifade etmek mümkün. Elbette bu konuda ele alınacak periyodik bakım ve diğer çalışmalar doğrultusunda, ömrünün çok daha uzun bir noktaya ulaşılacağını söylemek gerekir.

EDC Şanzıman Sorunları ve Arızası

Her ne kadar genel olarak EDC şanzıman sistemi yüksek verim üzerinden ilgi görse dahi, aynı şekilde bu şanzıman türünü pek sevmeyen de bulunuyor. Tabii yüksek bir maliyeti olmasının yanı sıra ortaya çıkacak sorunlar da önemli bir yere sahiptir.

- Viteste iken aracın hareket etmemesi

- Aracın bazı durumlarda yerinden kalkmaması

- Aracın yokuş çıkamaması

- Parça değişimi esnasında maliyetinin çok yüksek olması

Bu gibi sebeplerden dolayı EDC şanzıman sorunları söz konusu olduğunda, ciddi bir durum ortaya çıkmaktadır.

EDC Şanzıman Çözümleri

Söz konusu EDC şanzıman sorunları olduğu vakit bu konuda ele alınması gereken belli başlı bazı çözüm yöntemleri bulunmaktadır. Tabii bu çözüm yöntemleri teknik bir servis bünyesinde gerçekleşmesi gerekir. Burada genelde periyodik bakım sorunu çözerken, aynı zamanda parça değişimi ön plana çıkmaktadır. Çözümler parça değişimi üzerinden ele alınsa bile maliyetinin yüksek olduğunu söylemek mümkün.